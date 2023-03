Lyt til artiklen

Det var helt tilfældigt, da Oliver kiggede op i luften – og fik øje på noget »ret vildt.«

Efter solen onsdag aften var gået ned i Danmark, opstod nemlig et ganske særligt fænomen på nattehimlen:

Venus og Jupiter havde nærmet sig hinanden.

Fra store dele af landet kunne man derfor i løbet af aftenen se de to planeter på himlen, som om de stod side om side.

Blandt andet i Skovlunde på Sjælland, hvor Oliver fangede øjeblikket med sit kamera.

»Det var tilfældigt, at jeg opdagede det,« siger den 17-årige, som var på vej indenfor, da to »meget synlige stjerner på himlen« fangede hans opmærksomhed.

»De lyste meget, og jeg vidste ikke helt, hvad det var.«

Men han valgte at undersøge sagen nærmere i appen Night Sky, han har downloadet til formålet, fordi han i forvejen er »meget interesseret« i astronomi, har Olivers far fortalt til B.T.

»Så kunne jeg se, at det var Venus og Jupiter.«

Selvom planeterne fremstår som værende tæt på hinanden, er der i virkeligheden et ganske stort mellemrum imellem dem.

Det er måden, de kredser om solen på, der får det til at se ud, som om, de er tæt på hinanden, skriver BBC.

Det er ikke i sig selv usædvanligt, at planeter mødes på himlen – men mødet mellem Venus og Jupiter er særlig nemt at få øje på, fordi det er de to mest lysstærke planeter.