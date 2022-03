Oliver Ibæk Lund forsvandt en nat i begyndelsen af februar. Han er stadig ikke fundet, men ud fra videooptagelser har politiet kunnet konstatere, at den 21-årige unge mand faldt i vandet. Han formodes druknet.

»Det er klart, det fylder for hele familien. Olivers lillebror, forældre, papforældre. Det fylder hele tiden, og alle er fuldstændig ødelagte,« siger Anette Ibæk Birkegaard, moster til Oliver Ibæk Lund.

»Han var omsorgsfuld og præcis, som han skulle være. Hvis han syntes noget, så var det sådan, det var. Han var ligeglad med, hvad andre tænkte. Han var fordomsfri over for andre – han ønskede altid det bedste for alle,« fortæller hun om sin nevø.

Den tragiske hændelse sendte ikke kun chokbølger gennem familien, men hele byen. Og siden ulykken har snakken om sikkerhed på havnen fyldt meget i Aalborg.

Anette Ibæk Lund, der er moster til Oliver, der formodes druknet i Aalborg Havn, kræver mere sikkerhed på havnen. Foto: Privatfoto Vis mere Anette Ibæk Lund, der er moster til Oliver, der formodes druknet i Aalborg Havn, kræver mere sikkerhed på havnen. Foto: Privatfoto

For hvordan kan vi undgå, at unge mennesker falder i vandet og mister livet efter en bytur? For Anette Ibæk Birkegaard er der ingen tvivl.

Hun vil have havnesikkerhed ind i lokalplanerne og hegn på havnen.

»Politikere vil sikkert sige, at unge bare kravler op på hegnet. Men størstedelen af dem, der falder i og i værste fald drukner, går alene. Jeg tvivler på, de fleste leger deroppe alene,« siger hun til B.T.

Og netop politikernes tanker om fremtiden på havnen blev lidt tydeligere torsdag eftermiddag. På et møde i By- og Landskabsudvalget lagde medlemmerne sig nemlig fast på en række initiativer, som de tror på, kan højne sikkerheden fremadrettet.

»Vi har fået 100 inputs fra borgere både telefonisk, skriftligt og fra firmaer.«

»Konkret har vi besluttet, at der sættes seks flere termiske kameraer op langs havnen, så vi har bedre mulighed for at se, hvis der er nogen, der falder i vandet,« lyder det fra rådmand Jan Nymark Thaysen (V), der fortæller, at kameraerne har en pris på 800.000 kroner.

Det er området fra Obels Kanal til Utzon-centret, som de nye termiske kameraer skal overvåge.

Formand for By- og Landskabsudvalget Jan Nymark Thaysen (V) er klar med en række initiativer, der skal sikre mere tryghed på Aalborg havn. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Formand for By- og Landskabsudvalget Jan Nymark Thaysen (V) er klar med en række initiativer, der skal sikre mere tryghed på Aalborg havn. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Derudover opsættes der et kamera mere, som beredskabet kan fjernstyre og overvåge havnen med i tillæg til de to, som allerede findes på havnen.

Blandt forslagene er altså ikke det hegn, som Anette Ibæk Birkegaard efterspurgte, og som hun mener er afgørende for at mindske risikoen for, at familier i fremtiden skal opleve, hvad hun og hendes familie kæmper med.

»Det er ikke sådan, at vi afviser det helt. Vi skal blandt andet drøfte, om man ved restaurantskibet Princes Juliane kan opsætte et ketscher-net, der kan gribe folk, der eventuelt måtte falde i,« lyder det fra rådmanden.

Men det er en ringe trøst for familien Ibæk Lund.

»Vi savner ham. Tomhed og meningsløshed, det er nok de ord, der bedst beskriver det nu,« siger hun.

Særligt det faktum, at Oliver Ibæk Lund faldt i vandet og stadig ikke er fundet, nager familien dybt.

Oliver Ibæk Lund formodes druknet i Aalborg Havn. Nu kræver hans moster mere sikkerhed på havnen. Foto: Privatfoto. Vis mere Oliver Ibæk Lund formodes druknet i Aalborg Havn. Nu kræver hans moster mere sikkerhed på havnen. Foto: Privatfoto.

»Det er svært at sætte punktum og komme videre. Og få sagt et ordentligt farvel. Det er som om, tingene bliver forstyrret. Tingene er ikke, som de skal være, når han stadig mangler,« siger Anette Ibæk Birkegaard.

De nye initiativer vil blive implementeret løbende.