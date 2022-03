Fredag gennemførte USA nye økonomiske sanktioner mod russiske oligarker, som blandt andet ramte Putins talsmand Dmitrij Peskov, hans kone og hans børn.

Men det er ikke fair, at hans børn også skal straffes, lyder det nu fra hans 24-årige datter Elizaveta Peskova i et opslag på appen Telegram.

Elizaveta Peskova har over 245.000 følgere på Instagram, hvor hun normalt begår sig som influencer og poster billeder af sit luksuriøse jetsetliv.

Og netop den luksuriøse livsstil var det, der blev slået ned på i forbindelse med de nye sanktioner.

Dmitrij Peskov og hans familie fører en »luksuriøs livsstil, der er uforenelig med Peskovs embedsmandsløn,« udtalte det amerikanske finansministerium fredag ifølge New York Post.

De ord hørte den 24-årige oligark-datter lørdag, hvilket fik hende til at udfærdige et langt skriv på appen Telegram.

»Efter min mening er det skørt at pålægge sanktioner over for voksne børn (især en pige!), der har ført deres eget personlige og professionelle liv i lang tid,« skriver Elizaveta Peskova og fortsætter:

»At give familien skylden for at gøre en krig mulig er sindssygt. Hvis man styrer efter den slags regler, kan man kigge på enhver familie i Europa og Amerika, gå tilbage i historien og begynde at forfølge børn og børnebørn til de forfædre, hvis handlinger nogen ikke er enige i.«

Det er især faldet den unge, russiske influencer for brystet, at USA hævder, hun fører en luksuriøs livsstil.

Det udsagn tåler ikke en juridisk gennemgang, skriver hun:

»Vi forstår også udmærket godt, at under sådan en 'heksejagt' og vanvittigt had til alt russisk sker der næppe en retfærdig rettergang.«

Hun skriver, at hun af hele sit hjerte vil anbefale amerikanske politikere at være opmærksomme på børnene af dem, der kæmpede i Vietnam, og dem, som bombede Jugoslavien.

»Jeg tog til USA for første og tilsyneladende sidste gang som niårig,« skriver hun videre, inden hun opfordrer folk til at stoppe den heksejagt, hun mener, er begyndt.

Og så slutter hun af med at slå fast:

»Generelt vil jeg gerne tilføje, at jeg er stolt af, at jeg er russer.«