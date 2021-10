En kraftig lugt af diesel spredte sig søndag i Viby, og oliefilm flød på vandoverfladen i Døde Å.

Det fik en række borgere til at reagere. De henvendte sig til Østjyllands Brandvæsen, som påbegyndte undersøgelser i området.

»Der er sket et eller andet. Det er formentlig et udslip af brændstof, måske diesel, som render ud i Døde Å, men vi ved ikke, hvor det kommer fra,« sagde Søren Møller, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, til B.T.

Siden arbejdet med at lægge flydespærringer ud i åen for at inddæmme olien har miljøvagten i Aarhus Kommune forsøgt at finde ud af, hvor olien kom fra. Det skyldes muligvis uvidenhed.

»Der er et meget stort kloakopland, der leder ned til åen, så det er svært at finde ud af, hvor det kommer fra. Spørgsmålet er, om det handler om uvidenhed, og at nogen har smidt noget ned i kloakken et sted,« fortæller Thor Jensen, Miljøvagt i Aarhus Kommune, der understreger, at det er en meget dårlig idé at gøre.

Olieudslippet er efterhånden kommet under kontrol, oplyser Thor Jensen. Flydespærringerne suger olien op, og når det hele er samlet, kan de sende det til destruktion, så det kan blive afskaffet på forsvarlig vis.

»Vi er i gang med at separatkloakere i byen, så vi kan få lavet rensningsbassiner, så vi undgår den slags uheld i fremtiden,« siger Thor Jensen.

Døde Å har tilløb til Brabrand Søen i Aarhus, og åen har sit udspring i Viby. Døde Å har fået sit navn, fordi vandstrømmen næsten er helt stille.

Olieudslippet udgør som udgangspunkt ingen fare for mennesker i området, lyder det fra Søren Møller fra Østjyllands Brandvæsen.

»Vi har fået rigtig mange henvendelser fra borgere, og det er jo flot, man er opmærksom på, at der ikke skal være olie i åløbet. Det er dog ikke så voldsomt, at der sker skader på naturen, og der skal indsamles så meget olie som muligt, men der er ingen restriktioner eller lignende i området.«

Miljøvagten i Aarhus Kommune holder øje med flydespærringerne løbende. Når de kan se, at der ikke kommer mere olie til dem, bliver de taget op. De forventer at være færdige om et par dage.