Prisen for amerikansk olie er aldrig set lavere. En tønde olie handles nu for under en dollar efter et dramatisk prisfald mandag. Fredag lød prisen på over 18 dollar pr. tønde.

Det massive prisfald vil også slå igennem i Danmark, hvor benzinpriserne ventes at blive påvirket.

»Hvis prisen på råolie falder, så vil prisen på diesel og benzin også falde,« siger direktør for brændstof i Circle K, Peter Rasmussen.

Den styrtdykkende oliepris skyldes særligt to faktorer:

Under coronakrisen er der en markant faldende efterspørgsel på olie, da mange industrier kører på halvt eller intet blus. Samtidig står mange flere biler verden over stille i indkørslerne.

Derudover er der frygt for, at olieproducenterne i USA snart løber tør for steder at opbevare olien. Kapaciteten på lagrene er snart brugt op, så der er nu olie i overflod.

Så selvom Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec), Rusland og andre olieproducerende nationer søndag indgik en aftale om en rekordstor reduktion i produktionen, så slår det slet ikke til i forhold til at stoppe det enorme udbud af olie, der presser prisen ned.

»Inden for de næste tre uger, kan det rent fysisk blive umuligt at gemme olien,« siger Peter Rasmussen, der spår at de i forvejen meget lave benzinpriser vil falde yderligere.

»Jeg kan ikke mindes, at det har været så billigt før,« siger han og fortsætter:

»Vi er er tæt på den teoretiske bund.«

Ifølge Peter Rasmussen er der et minimumsbeløb for, hvor billig benzinen kan blive i Danmark.

Det skyldes, at de første seks kroner for en liter af brændstoffet går til afgifter og moms på afgifter. Dertil kommer udgifter til distribution og oplagring.

Derfor vil en teoretisk nulpris på olie alligevel betyde en udgift for en dansk bilist på omkring 7,5 kroner pr. liter benzin, lyder det fra olieanalytikeren.

Det nuværende fald på olieprisen vurderer han således til at medføre literpriser på helt ned til 8,39 kroner for blyfri 95.

Der er dog ingen grund til at fylde garagen med dunke indeholdende historisk billig benzin.

For ifølge Peter Rasmussen kan det nemt tage et halvt år, før al den oplagrede olie er brugt. Først da vil der i så fald igen komme stigende efterspørgsel på det sorte guld og derfor stigende priser.