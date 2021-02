Når man skal, så skal man, og det er altså uanset, om man sidder komfortabelt derhjemme i sofaen eller er på tur ude i det danske land.

Derfor har det altid været rart med offentlige toiletter, der har kunnet hjælpe os allesammen, hvis situationen pludselig blev akut.

Men hvis du går tur i Hals, Hou, Egense eller andre af Aalborgs oplandsbyer, skal du spejde langt efter et toilet, hvor du kan lade vandet eller det, der er værre.

De er nemlig lukket på grund af corona.

Og det er ikke alle, der forstår den beslutning, skriver Nordjyske.

Ole Risager, der er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, mener, det er problematisk, at man godt kan finde et åbent toilet inde i Aalborg, men at det er umuligt i de mindre byer.

Han kan det »en skævvridning«.

»Folk i oplandsbyerne kan også opleve tissetrang eller på anden vis have behov for at benytte et offentligt toilet, når de er ude og nyde det gode vejr. Og derfor forstår jeg heller ikke, hvorfor toiletterne er låst af, når det samme ikke gælder toiletterne i Karolinelund eller Kildeparken,« siger Ole Risager til Nordjyske.

Ole Risager mener derfor, at man fra politisk side skal kigge nærmere på at få åbnet toiletterne igen, så man ikke må besørge i skoven eller andre steder, hvis man på gåtur i Hals, Hou eller Egense pludselig føler presset.