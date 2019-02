Det er kun få weekender siden, at John Berger spiste frokost med sin ven og kollega gennem 34 år.

At Ole Stephensen onsdag aften er gået bort, forstår han ikke.

»Jeg så ham sidst den 19. januar, hvor jeg var til frokost hjemme hos hans bror. Han var den gamle joviale Ole, som jeg altid har kendt. Han var ikke syg. Få uger senere skal jeg nu læse, at han er død. Jeg forstår det ikke,« fortæller John Berger.

Siden 1985 har han som producer lavet tv med Ole Stephensen.

Først lavede de 'Eleva2ren' i otte år og senere også 'Go' morgen Danmark' i alle årene. Lige siden deres veje første gang krydsedes, har de holdt ved som venner.

OLE STEPHENSEN OG THERA HØYMANS I ELEVA2REN. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere OLE STEPHENSEN OG THERA HØYMANS I ELEVA2REN. Foto: BENT MIDSTRUP

»Lidt af min tv-verden bryder sammen - så meget betød han for mig. Vi var jo sammen døgnet rundt i nogle perioder, og vi har oplevet mange sjove ting sammen. Jeg synes, det er uretfærdigt og alt for tidligt, at et så fantastisk menneske går bort.«

Ole Stephensen døde onsdag aften i sit hjem i Gentofte-bydelen Vangede uden forudgående sygdom.

Han blev 63 år.

Blå Bog Navn: Ole Stephensen. Alder: 63 år. Fødested: København. Uddannelse: Journalist, uddannet 1978. Karriere: Journalist, tv-vært, lokalpolitiker og skuespiller. Civilstand: Gift. Bopæl: Gentofte. Ole Stephensen blev landskendt, da han i 1982 gik på scenen som den ene halvdel af "Øb og Bøv" i DR's nytårsshow. Den anden halvdel af makkerparret var Jarl Friis-Mikkelsen. De to lavede herefter i flere år tv sammen og det blev også til tre spillefilm i "Walther og Carlo"-serien. Siden var Ole Stephensen i mange år vært på TV2 blandt andet på "Eleva2ren", "Fredag i farver" og "Go' Morgen Danmark". Siden blev Ole Stephensen aktiv i politik og valgt ind i kommunalbestyrelsen i Gentofte for De Konservative, for hvem han også havde ambitioner om en plads i Folketinget. Kilder: Ritzau

Onsdag aften læste han den tragiske nyhed på Facebook, mens hans hustru, der også arbejder i branchen, fik beskeden leveret på telefonen.

Nyheden om dødsfaldet har og vil berøre mange, fortæller John Berger.

TV2 værterne fra morgen TV, Anette Kokholm og Ole Stephensen. Foto: Bent Midstrup Vis mere TV2 værterne fra morgen TV, Anette Kokholm og Ole Stephensen. Foto: Bent Midstrup

»Selv efter han forlod branchen, var han utrolig vellidt af alle. Han var voldsomt professionel og en af de få studieværter, der magtede alle genrer. Som ven var han både jovial, hjælpsom og trofast.«

»Han havde en hyggelig og skøn latter,« husker Ole Stephensens mangeårige ven og kollega.