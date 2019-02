I oktober måned sidste år udgav Ole Stephensen sine erindringer ‘Rub og stub – over stok og sten’.

I bogen så han tilbage på det liv, han havde levet. Og det liv, der lå foran ham.

Det, der lå bag, var livet som journalist, entertainer, skuespiller, filminstruktør og især tv-vært på Tv2. Om dét har han sagt:

»Alt, hvad jeg har lavet i mit liv har været lystbetonet. Jeg så ikke nogen modsætning i at lave Walter og Carlo-spillefilm om sommeren og køre hård journalistik om efteråret. Af en eller anden grund syntes seerne heller ikke, det var noget problem, fordi begge dele fungerede. Det, jeg er kommet frem til, er, at når man kan det, er det fordi, man er sig selv. Jeg er ikke nogen særlig god skuespiller, selvom jeg har ernæret mig som det. Jeg er altid mig selv,« sagde han i forbindelse med bogudgivelsen til lokalavisen Villabyerne.

Ole Stephensen og Jarl Friis Mikkelsen. Foto: KASPAR WENSTRUP

I 2008 blev der sat punktum for dét liv, da Ole Stephensen som 53-årig blev fyret fra TV2.

Sammen med Line Baun Danielsen blev han fravalgt til programmet ’Go’ Morgen Danmark’ - et program han selv havde været med til at udvikle.

At det var et slag, har han aldrig lagt skjul på. Pludselig ringede telefonen ikke længere, og der var ikke længere bud efter ham.

»Det ramte mig ikke på min faglige stolthed. Jeg kan det, jeg kan. Det behøver jeg ikke bevise. Men det ramte mig personligt. Jeg tror ikke, at det var en egentlig depression. Men jeg var helt nede i kulkælderen, da det gik op for mig, at det her sgu ikke er godt,« har han senere sagt til fagbladet Journalisten.

Line Baun Danielsen og Ole Stephensen blev i 2008 fyret som værter på Go'Morgen Danmark. Foto: Ida Marie Odgaard

Det tog ham tid at finde et nyt fodfæste. Men i 2017 stillede han op til kommunalvalget for Det Konservative Folkeparti.

Dét var et nyt kapitel, han tog hul på. Og han holdt fast i at være sig selv.



Selvom han stod allernederst på stemmesedlen fik den 62-årige tidligere tv-vært 580 personlige stemmer. Det fjerdebedste resultat på partilisten - og blev valgt ind i Gentoftes kommunalbestyrelse.

Efter valget sagde han til TV2 Lorry om resultatet:

»En stor del af det skyldes selvfølgelig, at folk allerede ved, hvem jeg er. Jeg håber, at resten af stemmerne betyder, at folk ved, hvad jeg står for.«

Den tidligere tv-vært stillede op til Folketinget for De Konservative. Foto: Emil Hougaard

Han havde flere drømme - politisk og var opstillet til det kommende Folketingsvalg. Men han fik alt for kort tid i sit nye liv. Onsdag den 6. februar døde han - kun 63 år gammel.

Han døde uden forvarsel og efterlader sig sin kone og to døtre på henholdsvis 19 og 21 år.

I et interview med ALT.dk i efteråret blev han spurgt, hvad han ville gøre, hvis han kun havde én dag tilbage at leve i. Svaret var:

»Jeg ville i hvert fald ikke sove længe. Jeg ville tilbringe dagen med dem, jeg holder allermest af, min familie. Sammen med dem ville jeg nyde en fantastisk frokost og måske tage en omgang Trivial Pursuit. Og beslutte mig til, at hvis jeg fik alle ostene i spillet, ville det betyde, at det alligevel ikke var den sidste dag. Det er egentlig ganske betryggende IKKE at vide sådan noget. På den måde kan man jo leve alle dage, som om det var den sidste.«

Sådan var Ole Stephensen.