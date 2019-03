Ved du, hvad der lyder godt? 25 grader, kolde øl, grillede pølser og duften af nyslået græs i haven.

Ved du, hvad der lyder knap så godt? 25 grader, kolde øl, grillede pølser og en kvalmende, rådden lugt fra det nærliggende biogasanlæg.

Ikke desto mindre er det lige netop sidstnævnte, som en gruppe borgere i Kalundborg kan se frem til om få måneder, når det overskyede marts-vejr forvandles til varme himmelstrøg.

»Det er en ubeskrivelig lugt. Det lugter råddent og kvalmende. Faktisk lugter det ad helvede til, og det er fuldstændig udelukket at have åbne vinduer, tørre tøj udenfor eller faktisk bare opholde sig derude,« fortæller Ole Jensen.

Ole bor på Lerchenborgvej i Kalundborg på Sjælland - cirka 500 meter fra Kalundborg Bioenergis biogasanlæg. Og det er dér, vi har problemet.

Biogasanlægget blev nemlig indviet i sommeren 2018, og siden har beboerne i området næsten dagligt haft selskab af en lugt af råddenskab.

»Man har ikke lyst til at være derhjemme. Det er forfærdeligt. Det er sådan en rådden lugt, der går lige ind i hjerneskallen,« fortæller en anden husejer på Lerchenborgvej, Charlotte Lundemann Bruun.

B.T. beskrev tilbage i oktober 2018, at naboerne til biogasanlægget var generet af den ulækre lugt, og i den forbindelse udtalte direktøren for anlægget, Erik Lundsgaard, at der ville komme styr på situationen inden for et par uger.

Men i dag er efterår blevet til forår, og den står stadig på lukkede vinduer rundt om biogasanlægget.

Til kæmpe frustration hos Kalundborg-borgerne.

»Drejer vinden mod os, så lugter det helt enormt. Helt ad helvede til. Men vi er ikke længere kun irriterede på biogasanlægget. Det er efterhånden kommunen, der intet gør for at presse virksomheden bag. De griner bare af os og siger, at det nok skal blive lugtfrit,« siger Lars Kaster Jørgensen, der også bor tæt på anlægget og som har ageret repræsentant for den store skare af naboer, der næsten ikke kan være i deres eget hjem, når den rådne lugt omringer boligen.

Senest har beboerne forsøgt at politianmelde biogasanlægget, fordi det i kommunens miljøgodkendelse ifølge Lars Kaster Jørgensen fremgår, at det skal være lugtfrit efter de første tre måneder.

Men her var svaret fra politiet ifølge Lars Kaster Jørgensen, at det er kommunen, der skal politianmelde biogasanlægget.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kalundborg Kommune, men den er ikke vendt tilbage på talrige henvendelser.

Lige så vel har B.T. forsøgt at få en kommentar fra biogasanlæggets direktør, Erik Lundsgaard, men det har også været uden held.

Så nu kan Ole, Charlotte og Lars altså bare tælle ned til den tid, hvor det for alvor bliver ulideligt at bo ved siden af biogasanlægget.

»Jamen, vi frygter da sommeren. Sidste sommer var forfærdelig, og når det er varmt og man ikke kan have vinduet åbent, så siger det sig selv, at man nærmest ikke kan bo herhjemme. Jeg ved sgu ikke, hvad vi gør,« fortæller OIe Jensen.