76-årige Ole Gabriel Sandberg, der er fritaget for elektronisk post, modtog først indkaldelse til mammografiundersøgelse dagen efter, at han skulle have været til undersøgelse på Odense Universitetshospital (OUH). Det skriver Fyens.dk

Den ældre mand er sur og forstår ikke, at der skulle gå 15 dage fra, at hospitalet printede indkaldelsen ud, ind til han modtog indkaldelsen med posten.

Brevet kom med posten onsdag d. 12. september, som var en dag for sent. Ole Gabriel Sandberg var nemlig indkaldt til undersøgelse d. 11. september.

Det var en knude, han gennem længere tid havde mærket i sit bryst, som gjorde, at han skulle undersøges på sygehuset. Og gerne så hurtigt som muligt, da han var bekymret for, hvad det kunne være.

Hvem har ansvaret?

Ole Gabriel Sandberg har ingen computer og er fritaget fra elektronisk post.

PostNord forklarer i et skriftligt svar til Fyens Stiftstidende, at de er kede af, at brevet ikke er kommet frem til tiden.

»Selvom det ikke har været muligt at finde ud af, om brevet er blevet forsinket i sygehusets arbejdsgange eller i posten, så vil vi gerne sige undskyld, hvis det skyldes en fejl hos PostNord. I august leverede vi 98,2 procent af Region Syddanmarks almindelige breve til tiden. Det er en historisk høj leveringskvalitet. Men det ændrer jo ikke på, at vi er meget kede af, at der er et brev her, som ikke er kommet frem til tiden,« skriver Lene Reipuert, driftschef i PostNord.

Samtidig afviser Odense Universitetshospital - ligeledes i et skriftligt svar til avisen - at de skulle have begået fejl.

Forklaringen lyder, at alle fysiske breve lægges i en udbakke, så de bliver sendt med posten senest kl.12.00. Brevene sendes som normalforsendelse, hvor Post Nord stiller en syvdages leveringstid i udsigt.

Heldigvis for Ole Gabriel Sandberg skulle hans nabo tilfældigvis på sygehuset d. 12. sept.

Den 76-årige mand valgte at tage med, og til al held viste det sig, at der var en ledig tid, så han kunne komme til med det samme.

Knuden viste sig at være ufarlig.