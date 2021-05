Det hele begyndte i et skur i Rungsted i 2016.

Ole Schröter og hans far, H.C. Kjærgaard, havde været til julefrokost. Dagen før var de – påvirket af alkohol, indrømmer han – blevet enige om, at det kunne være en fantastisk idé at producere gin.

Næsten morgen vågnede de op til en krøllet serviet, hvor der stod Ginscape.

En uge efter havde Oles far købt et destillationsapparat i kobber på 60 liter, som blev sat i et skur i haven.

»Min far er typen, der handler. Og så var det bare i gang,« siger Ole Schröter.

De kommende måneder prøvede de sig frem med forskellige typer af ingredienser til den alkohol, som blev frembragt efter destillering.

Ud over enebær, som giver den karakteristiske duft af gran, tilsatte de citrus og havtorn.

Med den konsekvens, at ginen var udrikkelig.

Ole Schröter og hans far, H.C. Kjærgaard, i det skur, hvor de først begyndte at producere gin.

»Ginen blev så sur og bitter, at den var udrikkelig. Vi har smidt mange liter gin ud. Så var det, at vi fandt på at tilsætte lakridsrod,« siger Ole Schröter.

Den gin, som først var udrikkelig, får nu international hæder. Ginscape har netop vundet en dobbelt guldmedalje ved verdens største spirituskonkurrence, International Spirits Challenge, inden for kategorien stærk gin. Konkurrencen er en slags VM for gin.

En dobbelt guldmedalje svarer til en førsteplads, og kategorien af stærke gin er én af tre hovedkategorier. Dermed bider det danske firma nu skeer med nogle af de helt store ginproducenter som Plymouth Gin og Beefeater, som vandt dobbeltguld i de to andre hovedkategorier.

Det var lakridsroden, som fjernede den bitre smag.

»Vi er lykkedes med at blande havtorn og lakridsrod på en måde, som ikke er prøvet før. Egentlig prøvede vi os blot frem og fandt en smag, der var god, og som også viste sig at være unik,« siger 37-årige Ole Schröter, der bor i Hørsholm med sin kæreste og søn – ikke langt fra faderens ginskur.

For at kunne masseproducere måtte Oles far, H.C. Kjærgaard, kaste en del af sin pension i projektet. Stille og roligt er omsætningen i firmaet banket i vejret. Cirka 30.000 flasker er der solgt, hvilket har givet en omsætning på rundt regnet 10 millioner kroner.

Ikke noget, der har gjort de to iværksættere velhavende. Endnu.

»Det er hård arbejde, og i mange år har min indkomst været på et niveau, så jeg har været misundelig på studerende, som fik SU. Nu tjener jeg en almindelig løn, men drømmen er selvfølgelig, at vi skal blive større,« siger Ole Schröter.

I stedet for selv at opbygge produktionsfaciliteter valgte de to iværksættere at få ginen produceret på licens i Birmingham i England. Med enebær fra Balkan-området, citrus fra Spanien og havtorn fra en lille farm på Bornholm. Far og søn ejer hver en halvdel af firmaet Scape Spirits, som står bag ginen.

Ginscape sælger primært til private forbrugere på det danske marked. Men også barer og diskoteker er blandt kunderne. Firmaet eksporterer også til Malaysia og Singapore, når coronavirus tillader det.