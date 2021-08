»Alt for mange cyklister i dag er hensynsløse – det er det, der er problemet.«

Det indså Ole Søndergaard sidste år, da han få sekunder efter at være blevet kørt ned af en motionscyklist, kom til sig selv i store smerter midt på kørebanen.

Den oplevelse fortæller han om til Helsingør Dagblad – og nu har han en bøn til sine medcyklister.

»Bare stil dig op og iagttag cykeltrafikken over Langebro i København. Så kan du se, at folk er hensynsløse. Der er så mange cyklisttyper med forskellige hastigheder, og det hele myldrer derudad i fuld fart, og det er aggressivt. Folk overhaler indenom og råber efter hinanden, og så det er bare om at træde til side og vente til, at de kommer forbi og passe på sig selv. Men det tænker folk jo ikke på, før de får en over nakken,« siger Ole Søndergaard til B.T.

Og én over nakken, det fik Ole Søndergaard selv i september sidste år.

Som så mange gange før trampede den rutinerede cyklist i pedalerne langs Nordre Strandvejen i Helsingør, da en ringklokke indhentede ham:

»Jeg husker ikke meget, før jeg ligger på kørebanen fuldstændigt smadret. Jeg hører en ringklokke, og en cyklist overhaler mig, men en anden kommer med en kolossal fart, og jeg når ikke at trække helt ind til siden, før hans forhjul rammer mit baghjul, og jeg ender på kørebanen.«

Siden blev Ole Søndergaard hentet af en ambulance, og med 12 brud på ribbene, en punkteret lunge, to bækkenbrud og et hoftebrud blev det til en tre ugers indlæggelse på hospitalet.

»Lægerne regnede ikke med, at jeg ville klare den, men jeg har kæmpet mig tilbage gennem intensiv genoptræning,« fortæller Ole Søndergaard, der haft et langt liv på cykel.

Han har tidligere cyklet op til 80 kilometer om dagen og oplevet store dele af Europa på jernhest.

Men siden ulykken har det været svært at genoprette glæden ved cykelstierne.

»Jeg har cyklet i mange år, men jeg er blevet traumatiseret af ulykken, og nu er jeg skidebange for at cykle på vejene. Det er blevet utrygt,« fortæller Ole Søndergaard, der nu holder sig til at tage foldecyklen under armen og cykle en tur i skoven, hvor der ikke er mange andre cyklister.

For selvom flere cyklister hvert år kommer til skade i karambolage med biltrafikken, så mener den 84-årige cyklist, at kulturen på cykelstien i sig selv kan være problematisk:

»Cykelkulturen er god for klimaet, god for folkesundheden og god for stort set alt, men der er altså nogle store torne på de roser,« mener Ole Søndergaard, der særligt langer ud efter den type cyklist, han selv kolliderede med, motionscyklisten:

»Man burde have en højere moral og ikke kun tænke på sig selv. Særligt motionscyklisterne, der er ude for at træne er kyniske. De råber sig ind bagfra, og måske burde de finde sig et sted at træne, hvor der ikke er mange andre mennesker, hvis det skal gå så hurtigt. Der skal jo være plads til alle,« siger Ole Søndergaard og fortsætter:



»Jeg kunne lige så godt have slået hovedet i en kantsten og have siddet i kørestol nu.«