Ole Branth og hans kammerat Freddy var stamgæster på værtshuset ’Messing Jens’ i Viborg. En særlig oplevelse med Kim Larsen for omkring 25 år siden på den tilrøgede beværtning står stadig lysende klart for ham.

Den afdøde spillemand havde netop givet koncert i Tinghallen i Viborg, da han efter sin optræden svingede forbi værtshuset. Her blev han hurtigt omringet af en flok kvinder, der gjorde sig til.

Den dengang 26-årige Ole Branth og kammeraten Freddy stod i den anden ende af baren og stirrede misundeligt og nysgerrigt på al den opmærksomhed, Kim Larsen fik fra de unge kvinder.

Ole Branth og Freddy var selv unge og kåde og havde stor appetit på det modsatte køn.

Ole Branth i dag.

»Da vi havde drukket os mod til, gik vi hen til Kim og spurgte om hans autograf. Vi prøvede med et høfligt ’hej’ og spurgte ham, om det ikke var fedt at være kendt og møde så mange piger. Til det svarede han, at ’det godt kunne være hårdt at være kendt, men at pigerne var ok’. Det grinede vi meget af,« fortæller Ole Branth til B.T.

»Han var ikke meget for at give autograf, men da jeg spurgte ham, om han ikke kunne hjælpe os med at skaffe os nogle piger, svarede han: ’Det kan jeg sgu da godt’. Kort efter kom et par kvinder over til Kim Larsen, og han sagde til dem, at vi også var med i hans band,« husker Ole Branth om den sjove oplevelse.

Kim Larsens wingman-effekt virkede. Senere på aftenen, da han var gået, kom en flok kvinder over til Ole Branth og Freddy. De ville gerne høre, hvordan det var at spille sammen med en så berømt kunstner.

»Vi fik stor opmærksomhed fra kvinderne den aften, men ingen af os endte desværre med at score,« siger den i dag 51-årige Ole Branth.

På Christianshavns Torv i København. Mandag den 1. oktober. Foto: Jens Nørgaard Larsen (arkiv). Vis mere På Christianshavns Torv i København. Mandag den 1. oktober. Foto: Jens Nørgaard Larsen (arkiv).

Han har ikke tal på, hvor mange gange han har fortalt om oplevelsen, men han er ikke i tvivl om, at både hans kone og kollegaerne er trætte af at høre om den.

Selvom Kim Larsen kunne virke lidt reserveret, når han sad med sin øl på bar, viser anekdoten også, at han var folkelig og var med på en spøg, mener Ole Branth.

»Vi blev lidt overraskede over, at han reagerede, som han gjorde. Men sådan var han også. Han gik ind hjertet på os,« lyder det fra Ole Branth.

Omgivet af sine nærmeste sov Kim Larsen stille ind den 30. september efter længere tids kræftsygdom.