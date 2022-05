Det er ikke mange pingviner, der har skrevet sig ind i Guiness World Records.

Men det gjorde Olde fra Odense Zoo.

Tidligere på ugen døde Olde af alderdom. Næsten 43 år gammel.

Det skriver Odense Zoo i et opslag på Facebook.

Den forventede levealder for pingviner er mellem 20-30 år, og Oldes 43 år er derfor ganske imponerende.

Det er da også netop på grund af alderen, at Olde i 2020 blev optaget i den prestigefyldte Guiness World Records.

Her fik hun titlen som den ældste pingvin i fangeskab i verden.

Her ses pingvinen Olde med sit bevis. Hun blev i 2020 optaget i Guiness World Records for sin flotte alder. Foto: Odense Zoo. Vis mere Her ses pingvinen Olde med sit bevis. Hun blev i 2020 optaget i Guiness World Records for sin flotte alder. Foto: Odense Zoo.

Nu har Olde så taget det sidste åndedrag. Men det er ikke et endeligt farvel.

I Odense Zoo har man nemlig besluttet, at Olde vil blive udstoppet.

Opslaget på Facebook har i skrivende stund modtaget 6.700 likes, og flere end 800 har kommenteret på opslaget.

Rigtig mange sender kærlige hilsner til både personale og den nu afdøde pingvin.

»Olde har givet os mange sjove og interessante øjeblikke. At hun fortsat kommer til at bidrage, synes jeg er en fin beslutning,« lyder en af kommentarene.

»Jeg har været glad for at følge hende her på FB, så tak for det, og de dejlige minder,« skriver en anden.