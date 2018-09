Den 5. september i år modtog alle tutorer på jurastudiet på Københavns Universitet en e-mail fra ledelsen om, at den udklædning, de nye elever har planlagt at have på til introforløbet, ikke må anvendes.

»Vores hold skulle klædes ud som forskellige lande, fordi vi havde OL-tema. Alle syntes, det var en sjov idé. Men så får vi en besked på vores Facebook-gruppe, hvor de (tutorerne, red.) skriver, at vi ikke kan klæde os ud som lande. De fortæller, at vi nu skal have gallatøj på.«

Det fortæller en af de nye studerende på jurastudiet, Amalie Wedde, der har været underlagt 'henstillingen', som blev sendt ud to dage før introturen.

Prodekan for uddannelse på universitetet Stine Jørgensen afviser, at der er tale om et forbud, og forklarer i et mailsvar, at det blot er en henstilling til, at aktiviteterne skal være inkluderende og tage hensyn til diversitet.

Amalie Wedde fortæller, at hun uden tvivl opfattede det som et forbud, og hun har et indtryk af, at det også var opfattelsen blandt tutorerne.

»Vi fik at vide, at tutorerne havde fået en mail om, at vi ikke måtte,« fortæller hun.

Under temaet OL skulle de studerende klæde sig ud efter lande: Rusland, Frankrig, Mexico, Danmark, USA, Kina og Egypten.

Stine Jørgensen holder fast i, at selv om der står i e-mailen: 'Det betyder til eksempel, at udklædningstemaer, der går på stereotyper omkring til eksempel etnicitet, seksualitet, religion med videre, ikke anvendes', så er der ikke tale om et forbud.

Hvad er krænkende ved et OL-tema?

»På en eller anden måde kan jeg jo bare gentage, hvad jeg har sagt før. Det, jeg har henstillet til i min mail til tutorerne, er, at vi ønsker en inkluderende studiestart og derfor bør gentænke de udklædningstemaer, der er. Der er ikke noget forbud i det.«

»Men jeg må sige, at nu har vi alle måttet handle under tidspressede forhold, og så kan det jo være, at der er blevet truffet nogle beslutninger, som vi nok må genoverveje.«

Er der lavet en fejlformulering, når I skriver, at udklædningen ikke må anvendes?

»Det har været en henstilling, som vi har måttet foretage. Det kan man se, hvis man læser mailen i sin helhed.«

Så formuleringen 'ikke anvendes' er ikke en fejlformulering?

»Vi var i den situation, at der var nogle aktiviteter ved studiestart, som jeg på baggrund af konkrete klager fra studerende skulle reagere på i forhold til blandt andet udklædningstemaer, så jeg sender en mail ud. Jeg er ikke ude på at lave splid mellem mig og tutorerne.«

Hvem er det, der har vurderet, at der har været grund til at sende mailen?

»Det har jeg.«

På hvilken baggrund?

»På baggrund af klager, jeg har fået fra studerende op imod studiestart, og de sociale aktiviteter, herunder de pågældende udklædningstemaer, der var.«

Så det er på baggrund af klager og ikke en vurdering?

»Ja.«

Hvor mange klager har I fået?

»Jeg har fået henvendelser fra tre studerende.«

Så du har ikke selv taget stilling til, om de her udklædningstemaer kan være krænkende?

»Nej. Det, der for os er afgørende, er, at studiestart er inkluderende for alle. Vi har både forskellige etniciteter, seksualiteter osv. Vi har ikke forbud mod bestemte temaer, men man skal tænke over, hvilket miljø og stemning man skaber.«

Så det er en misforståelse fra de studerendes side, at mailen beskriver et forbud?

»Altså, ja, det kan man sige. Det er en henstilling til, at de gentænker, hvad er det er for nogle aktiviteter, der er hensigtsmæssige ved studiestart. Der er ikke en konflikt mellem mig og tutorerne. Den mail er sendt under et tidsmæssigt pres.

I en afstemning, B.T. lavede i går, syntes 77 procent, at e-mailen var en overreaktion, mens 23 procent syntes, at man burde forbyde krænkende udklædning.

På B.T.s Instagram-profil har læsere kommenteret sagen, og her er der også delte meninger.

Nogle skriver: 'Hvor blev ytringsfriheden af?', mens andre skriver 'Det er ikke kostumet, det er intentionen. Intentionen med disse kostumer burde være at repræsentere disse kulturer og stereotyper som noget, man kan beundre eller lære af. I stedet bliver de brugt som repræsentationer af negative stereotyper, og kulturerne bliver latterliggjort.'

