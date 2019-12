»Efter karrierestoppet følte jeg en særlig stor tomhed, hvad skulle jeg nu? Jeg var dengang ikke specielt bevidst om, hvad der følelsesmæssigt var godt for mig. Om hvordan jeg skulle føle mig noget værd uden resultaterne«.

Sådan lyder det i et åbenhjertigt interview med Politiken fra den tidligere OL-guldvinder Kristine Roug, der i dag har skiftet navn til Cristine Storm Lassen.

Hun fik sit helt store gennembrud tilbage i Atlanta i USA i 1996, da hun vandt OL-guld i europajolle.

Cristine Storm er i dag 44 år, uddannet gymnasielærer i idræt og innovation, men er lige nu uden job.

Hun har desuden tvillingerne Oskar og Villads på fire og et halvt år.

I interviewet åbner hun op for, hvor svært det dengang var at stoppe sejlerkarrieren.

Det endte med en årelang depression for den unge kvinde, der var bare 25 år, da hun trak båden på land og rullede sejlet sammen.

Hun er derfor overbevist om, at mange sportsfolk ubevidst forlænger karrieren, fordi de kun er skolet til at føle sig noget værd, når de præsterer.

Den nu 44-årige kvinde synes derfor, det er vigtigt, at atleter beriges på en måde, så de også føler et selvværd undervejs, når det hele er forbi.

Cristine Storm Lassen fortæller også til avisen, at hun udviklede en mindre spiseforstyrrelse, da hun ikke havde det særligt godt.

Den tidligere sejler fortryder ikke sine år i sejlsporten.

Hun mener dog, at børn og unge i højere grad skal dannes til at være mere og andet end konkurrencemennesker. De skal også føle glæde og lære gennem idræt at sætte pris på socialt samvær.