Øl, lederhosen og mere øl – i stride strømme.

Det står efter alt at dømme højt på mange danskeres ønskeliste i den kommende tid.

I hvert fald viser tal fra rejsesøgemaskine Momondo, at interessen for den traditionsrige Oktoberfest i München er markant større end tidligere.

»Når sommeren går på hæld, begynder mange at tænke over den næste feriedestination. I år kan vi se, at danskerne generelt har stor interesse for München i den periode, hvor Oktoberfest finder sted. Endda i højere grad end seneste gang festivalen blev afholdt i 2019,« siger Per Christiansen, der er Momondos danske talsperson.

Sagt med tal er flysøgningerne steget med 22 procent i år i forhold til det seneste år med ølfestival, inden coronaen ramte og aflyste de fleste af den slags begivenheder.

I år finder Oktoberfest i München sted fra 17. september til 3. oktober.

Og helt generelt kan det se ud til, at det ikke kun er ølslabberasen i Sydtyskland, der lokker danskerne.

For i årets første otte måneder har interessen for nabolandet vist sig at være i voldsom stigning, ifølge Momondos tal:

Søgninger på flybilletter til tyske lufthavne er steget med 241 procent i forhold til 2019.

Søgninger på tyske hoteller er steget med 480 procent i forhold til 2019.

Sidstnævnte kan indikere, at det også er let at kommet til landet på fire hjul.

»Tyskland er en absolut feriefavorit for danskerne, som ikke ser ud til at miste interessen foreløbig. Landet tilbyder både spændende storbyer og smuk landlig idyl. Og så kan turen derned tages i bil, hvilket er et stort plus for danskerne,« siger Per Christiansen fra Momondo.