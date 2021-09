'Vi beklager dybt, og vi gør alt hvad vi kan, for at komme op at køre igen.'

Den besked møder du, hvis du besøger OK's hjemmeside søndag.

Siden onsdag har kunder på OK-tankstationer over hele landet oplevet problemer. OK-appen virker ikke, deres hjemmeside er nede, deres offentlige ladestandere virker heller ikke, og OK kan ikke modtage eller sende mails i øjeblikket.

Et problem OK havde meldt, at de ville have løst søndag – men det er bare ikke sket endnu.

Kommunikationschef Rasmus Boserup har meldt, at de over hele weekenden har arbejdet intenst for at få it-systemerne til at virke igen.

Han beskriver problemerne i en sms til TV 2 Østjylland.

'I forbindelse med vores IT-reetableringsarbejde valgte vi i (fredag, red.) eftermiddags at stoppe tankning/betaling med app.'

B.T. forsøger i øjeblikket at få en kommentar fra Rasmus Boserup om det fortsatte IT-nedbrud.