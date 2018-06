Tankstationskæden OK er blevet offer for en stribe fup-sms'er. Nu advarer selskabet modtagere mod beskederne.

»Vi har fået 40-50 henvendelser i vores private kundecenter på halvanden time fra folk, der har modtaget de her beskeder og vil vide, hvad der foregår. Så nu går vi ud og advarer mod dem,« siger pressechef hos OK, Rasmus Boserup, til B.T.

Fup-sms'erne er beskeder, der sendes til forskellige danskere. Her får de at vide, at de er vindere af et gavekort på 500 kroner, men OK har fået en forkert leveringsadresse. Med beskeden følger et link, hvor man opfordres til at rette fejlen. Det link opfordrer OK til, at man ikke følger.

I en pressemeddelelse beskriver OK, de fupbeskeder, som en del personer har modtaget. Hvis man trykker på det link, som følger med sms'en, ledes man ind på en hjemmeside, hvor man opfordres til at svare på en række spørgsmål om eksempelvis brændstofforbrug, om man mener prisen på brændstof er for høj eller hvilken type brændstof man bruger i sit køretøj.

Men tankstation-koncernen har altså intet med sms'erne at gøre, oplyser Rasmus Boserup.

»Vi har fokus på IT-sikkerhed generelt, men det her er svært at gardere os mod, da det er en falsk hjemmeside med vores logo,« siger han.

Kundecenteret hos OK lukkede klokken 20.00 mandag aften, så Rasmus Boserup kan ikke sige noget om omfanget. Han håber dog, at mængden af fup-beskeder vil ebbe ud.

»Jeg håber, det stilner af, og så skal vores It-afdeling se på sagen i morgen. Og så må vi beslutte derfra, om vi vil politianmelde sagen,« siger han.

Du kan se et screendump af fup-beskeden og den hjemmeside, linket leder ind til, her i artiklen.

Det er langt fra første gang i 2018 at store danske selskaber oplever at blive ofre for fup-sms'er. Tidligere har GLS, Imerco og Postnord blandt andre været ude og advare mod fup-beskeder sendt i deres navn.