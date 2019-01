40 dages fængsel og en godtgørelse til ofrene på i alt 12.000 kroner. Det var den straf, Højesteret fredag stadfæstede over for den første af de omkring tusind sigtede personer i den såkaldte Umbrella-sag

Den i dag 20-årige mand blev fundet skyldig i at have delt krænkende videooptagelser med seksuelt indhold af to 15-årige.

Dommerne bestemte, at de to unge på optagelserne skal have erstatning. En pige tilkendes 10.000 kroner, mens en dreng skal have 2000 kroner for den tort, de blev udsat for.

Og ifølge professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard kan de resterende sigtede også se frem til at skulle betale erstatning til ofrene.

Afgørelse i Umbrella-sagen i Højsteret. Det var Facebook selv, der satte skub i den store sag, hvor over 1.000 unge blev sigtet for at have delt videomaterialet for et år siden.

Det er det, der er meningen med Højesteretsafgørelsen, der fredag blev behandlet som en principiel sag - at den bliver et pejlemærke for resten af sagerne.

Jørn Vestergaard fortæller, at pigens bistandsadvokat ville have erstatningsbeløbene til at være fra 30.000 helt op til 100.000 kroner.

»Men Højesteret har truffet en fornuftig og rimelig afgørelse og skåret igennem ved at sige, at der selvfølgelig skal betales erstatning, men det skal være på et fornuftigt niveau, sådan at pigen bliver tilkendt de 10.000 kroner,« siger professor Jørn Vestergaard til B.T.

Fredagens sag hører til blandt de groveste i den store sag. Den dømte delte materialet til flere end 30 personer. Og det kan have betydning for størrelsen af beløbet.

Jørn Vestergaard professor i strafferet ved det juridiske fakultet i København.

»Da den sag i dag er den mest alvorlige, kan det godt ske, at pigens godtgørelse i de følgende sager kan blive mindre. Men der kan blive tale om et meget stort beløb i sidste ende,« siger han og fortsætter:

»Hvorimod det var blevet et helt vanvittigt beløb, hvis hver anklagede skulle betale de store beløb, som pigens bistandsadvokat havde startet med at anmode om.«

Dommen i Højestret fredag har sørget for, at de to forurettede ikke selv skal ud og anlægge civile søgsmål.

Rent praktisk er det ikke alle 1000 anklagede, der skal ind foran en dommer ligesom i dag, vurderer professoren.

Højesteret afsiger dom i Umbrella-sag i København, fredag den 11. januar 2019. I denne sag tager dommerne stilling til, om en dom på 40 dages betinget fængsel for deling af en sexvideo skal stå ved magt. Sagen er en del af et enormt kompleks, hvor flere end 1000 personer er enten dømt, sigtet eller mistænkt for at have delt en sexvideo med en 15-årig pige og flere 15-årige drenge. Afgørelsen i Højesteret kan få stor betydning for de andre sager i komplekset.

»Det vil jo veksle. I de alvorlige sager skal de i retten, men nogle af sagerne, som er mindre grove, kan måske afgøres med en bøde, uden de involverede skal i retten,« siger Jørn Vestergaard og afslutter:

»Men de faktiske omstændigheder er forskellige fra sag til sag. Beviserne er forskellige, så i nogle tilfælde kan der også blive tale om frifindelse.«

Selvom den forurettede piges bistandsadvokat, Miriam Michaelsen, ikke fik de erstatningsbeløb, hun anmodede om, er hun godt tilfreds med Højesterets afgørelse.

»Jeg har ikke rigtig forholdt mig til størrelsen på beløbet. Men jeg har forholdt mig til det faktum, at det er blevet tildelt. Det vigtigste er, at vi har en afgørelse fra den højeste instans om, at deling af det her er ulovligt. Det er det vigtigste for mine klienter, at det her bliver stoppet,« siger Miriam Michaelsen til B.T.

Afgørelse i Umbrella-sagen i Højsteret. Fredag den 11. Januar, 2019.

Derudover er en vigtig del af afgørelsen for hende, at de to forurettede ikke selv skal anlægge søgsmål, som hvis man eksempelvis er blevet fysisk overfaldet og så selv skal sagsøge sin overfaldsmand.

»Indtil videre har landsretten sagt, de henviser til civile søgsmål. Men nu ved vi, de forurettede ikke selv skal sagsøge. Det er meget, meget glædeligt,« siger bistandsadvokat Miriam Michaelsen.

Selvom den 20-årige blev fundet skyldig, slipper han dog for en plet på straffeattesten, da han var under 18 år, da forbrydelsen fandt sted.