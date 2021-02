I Forsvarets top er der en forventning om, at man ikke udtaler sig til pressen, før forsvarsminister Trine Bramsen har godkendt det.

Det siger Niels Tønning, der er formand for HOD, officerernes fagforening.

Sammen med en række andre fagforeninger for ansatte i Forsvaret retter han onsdag en hård kritik af forsvarsminister Trine Bramsen i et debatindlæg i Berlingske.

Forsvarsministeren mangler »helt grundlæggende forståelse for, hvad Forsvaret er,« lyder kritikken. Og særligt kritiserer de, at hun konsekvent kalder den nyudnævnte forsvarschef, general Flemming Lentfer, for »styrelseschef«.

Trine Bramsen bør ifølge Niels Tønning ikke bruge ordet 'styrelseschef' om forsvarschefen. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Trine Bramsen bør ifølge Niels Tønning ikke bruge ordet 'styrelseschef' om forsvarschefen. Foto: Christian Liliendahl

Niels Tønning, hvad er egentlig problemet, når det teknisk set er en styrelseschef?

»Forsvarschefen har tre roller. Han er kriger, han er diplomat, og han er virksomhedsleder. Virksomhedsledelsen ligger i styrelseskonstruktionen. Så vi synes jo, det er en degradering af embedet. For det, der står fremmest i vores bevidsthed og identiteten for Forsvaret, er, at forsvarschefen er chef for de væbnede styrker.«

Trine Bramsen overtager jobbet som minister oven på en række skandaler i Forsvaret, så hun lægger vægt på, at der skal styring på det her foretagende. Så er det ikke okay at lægge et nyt fokus fra ministerens side, at det er en styrelseschef – ikke forsvarschef?

»Det er faktisk noget af det, der er med til at få begæret til at flyde over. For når ministeren italesætter, at Forsvaret har de her udfordringer, er det jo kun rigtigt i ét tilfælde – vores hærchef, som blev fyret, og som vi bestemt ikke er glade for – men alle de andre sager har ikke noget med Forsvaret at gøre.«

Udfordringen er, at hvis man vil vide, hvad der foregår i Forsvaret, så er man nødt til at følge ministeren på Twitter, for der er ikke andre, der kommunikerer om det Niels Tønning, formand for officerernes fagforening

»De ligger i ministerens egne styrelser, som ligger direkte under departementet. Så soldaterne på gulvet mener, at ministeren er med til tale problemerne op og eksponere dem over på et forsvar, som ikke fortjener at få den kritik af ministeren.«

Det har også noget at gøre med jeres faglige stolthed?

»Ja. For at få folk til at gå i krig og sætte deres liv på spil, skal de have fuld tillid til deres chef. Derfor er hele kommandostrukturen i forsvaret så indgroet en del af vores dna. Når man så ser, at kransekagefiguren på toppen bliver degraderet nærmest i sin rolle, og når man tilsidesætter den del, som vi mener er den væsentligste, så skaber det utryghed og mistillid.«

Er det ikke bare udtryk for en gammeldags machokultur, som nu bliver udfordret af en kvindelig minister?

»Den slags udtalelser kommer tit fra nogen, som ikke aner, hvad Forsvaret i virkeligheden er. Jeg har stor respekt for politikerne, men de må have en tilsvarende ydmyghed og respekt for, at andre har en anden faglighed. Vi har ikke en identitetskrise. Vi er udmærket godt klar over, hvem vi er.«

Så hvad skal ministeren sige ifølge jer?

»Man skal sige ordet. Der er ikke nogen tvivl: Han er forsvarschef.«

Det er svært at se for os udefrakommende, hvorfor det er så vigtigt at bruge den rigtige titel.

»Det er noget, der har fået begæret til at flyde over. Det her er jo ikke en enlig svale. Det virker, som om det er en bevidst handling at kalde ham styrelseschef, så vi ser det som et billede på hele ministerperioden: At hun sætter sig hårdt på styringen, og at det er ministeren selv, der profilerer Forsvaret udadtil. Det er afgørende for Forsvarets ansatte, at de kan se deres egne chefer have en rolle, også kommunikativt,« siger Niels Tønning og uddyber:

»Udfordringen er, at hvis man vil vide, hvad der foregår i Forsvaret, så er man nødt til at følge ministeren på Twitter, for der er ikke andre, der kommunikerer om det. Det er ikke fordi, at de ikke vil. Det er jo fordi, der er en forventning om – måske også skriftligt – at de ikke kan kommunikere, uden at ministeren har godkendt det.«

Niels Tønning mener, at mange af de ting, Trine Bramsen kommunikerer, »er sådan noget feel good«. Det er »mere socialpolitik end forsvarspolitik«, siger han.

Tønning nævner blandt andet, at forsvarsministeren har opstillet en pølsevogn til de hjemvendte soldater.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Trine Bramsen.