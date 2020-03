Medarbejdere i det offentlige, som allerede har brugt deres feriedage, får en gratis omgang i regeringens nye corona-aftale.

Til gengæld skal medarbejdere, der stadig har feriedage eller afspadsering til gode i dette ferieår, tvinges til at afvikle dem frem til 13. marts, hvis de ikke har noget at lave. Det står klart efter et pressemøde fredag formiddag, hvor skatteminister Morten Bødskov præsenterede aftalen.

Liberal Alliance og Konservative undrer sig over, at offentligt ansatte uden restferie ikke skal bidrage.

Hvorfor skal nogle offentligt ansatte slippe helt, når man kunne have gået efter samme vilkår på det private arbejdsmarked, hvor medarbejdere skal bruge fem feriedage fra det nye ferieår, hvis deres arbejdsplads skal få økonomisk hjælp i form af lønkompensation, spørger partileder Alex Vanopslagh (LA).

»Det er svært at se det fornuftige i, at offentligt ansatte skal begunstiges så meget mere end privatansatte. Hvorfor skal offentligt ansatte ikke bidrage på lige fod med de private? Det skylder både regeringen og den offentlige fagbevægelse et svar på,« siger han.

Konservative kan heller ikke se logikken i aftalen.

»Det er en forskelsbehandling, som vi gerne ville have foruden. Det ville have været mest fair, hvis der havde lige vilkår mellem offentligt ansatte og privatansatte. Principielt burde det have været fuldstændig ens,« siger politisk ordfører Mette Abildgaard (K)

Derudover er hun glad for, at der overhovedet blev lavet en aftale med offentligt ansatte.

»Vi havde frygtet, at den ikke kom,« siger hun.

På pressemødet fredag formiddag spurgte B.T., hvilke vilkår der gælder for offentligt ansatte, der ikke har ferie, fridage eller afspadsering tilbage.

»Jamen, så er der ikke noget at bidrage med. Det er det, der er aftalen. Det er resterende ferie, man kan afvikle,« forklarer skatteminister Morten Bødskov.

Hvorfor er det rimeligt, at der skal være den forskel fra private lønmodtagere?

»Jeg synes, det er en aftale, der er i balance. Aftalen er udtryk for, at de offentlige ansatte virkelig yder en stor indsats, og også her er klar til at give et solidt håndslag på, at de er klar til at bringe Danmark gennem krisen,« siger Morten Bødskov.