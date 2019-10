Anders And blade og pornoblade. Det er to ting, som Koldkrigsmuseum Stevnsfort gerne vil have i deres udstilling, når de skal vise ting frem fra Den Kolde Krig.

Pornobladene med navnet 'Ugens Rapport' blev stjålet fra udstillingen, når personalet lagde dem frem, og det fik i sidste uge Østsjællands Museum til at efterspørge bladene hos befolkningen.

Den efterspørgsel blev hørt, og mange danskere har sendt deres blade til museet. Det fortæller Bo Rasmussen, der er markedsførings- og presseansvarlig ved Østsjællands Museum.

»Vi har henover weekenden fået to flyttekasser med blade. Den ene er fyldt med Anders And, mens den anden er fyldt med porno. Der er omkring 300 blade i hver kasse, og det takker vi for.«

Nu har museet fået mere end rigeligt til deres udstilling, og de er derfor nødt til at frabede sig flere blade.

»Vi er lagt ned af porno. Så simpelt er det. Og vi har ikke plads til alle bladene, så vi må bede folk om at stoppe med at sende deres blade, selvom det er meget pænt af dem.«

Koldkrigsmuseum Stevnsfort hører under Østsjællands Museum og meningen med udstillingen af Den Kolde Krig har været helt klar fra starten.

Gæsterne skal have en følelse af, at den sidste soldat lige har forladt fortet, når de besøger museet. Udover de forskellige blade står der også gamle Faxe Kondi-flasker.

Sådan ser det ud under Stevnsfortet. Foto: Jan Jørgensen Vis mere Sådan ser det ud under Stevnsfortet. Foto: Jan Jørgensen

Hos Østjyllands Museum kender man ikke til de gæster, der har taget de kulørte blade, og det er der en årsag til, siger Bo Rasmussen.

»Pornobladene er ikke en registreret genstand, da de bare bidrager til fortællingen. Derfor aner vi ikke, hvornår de er blevet taget eller af hvem.«

Slutteligt udtaler Bo Rasmussen, at museet har fået tilbudt en enorm samling af én person.

»Personen har tilbudt os hele hans samling af Anders And blade fra 1950 til 2000. Det er 12 flyttekasser - altså omkring 3.500 blade. Vi har ikke taget stilling til henvendelsen endnu, da den først kom i går.«