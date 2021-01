Vi vil ikke have, at medier verden over skriver, at vi fester i Sankt Anton under pandemien, siger borgmester.

Der er ikke noget arbejde at få i den østrigske by Sankt Anton, som også er en populær skidestination. Og folk bør derfor blive væk.

Sådan lyder budskabet fra Helmut Mall, der er borgmester i Sankt Anton. Han fortæller, at personer, herunder danskere, rejser til byen under dække af at søge arbejde. Men virkeligheden er, at de fester og står på ski.

- Det er et problem for os. Her er ikke noget arbejde. Hvis du kommer til Sankt Anton nu, er det ikke lovligt. Vi må ikke have gæster, alt er lukket, siger Helmut Mall.

- Jeg er ikke glad for, at der kommer mere virus til byen.

Borgmesteren har ikke tal på, at hvor mange danskere der er rejst til byen den senere tid. Men tips og tricks delt på blandt andet Facebook betyder, at byen generelt oplever en stigning i antallet af folk, der kommer til.

Under normale omstændigheder ville de være glade for, at folk langvejsfra har interesse i at arbejde i byen under skisæsonen.

- Normalt er der mange folk fra Danmark, Sverige og Norge, og det er lovligt, at de kommer til Sankt Anton for at arbejde. Vi har brug for arbejdere. Og det er ok.

- Når pandemien er ovre, er det ok. Men nu er det ikke godt. Alle hoteller er lukket, men de finder en lejlighed, hvor de kan bo, siger Helmut Mall.

Han understreger, at han gerne ser udlændinge - og altså også danskere - komme til byen i fremtiden, når pandemien er ovre.

Men lige nu er han i stedet nødt til at se på, hvordan de kommer problemet med ulovlige fester og gæster til livs.

- Vi taler med regeringen, vi taler med politiet, og vi tjekker lejligheder for at finde ud af, om folk er her lovligt eller ej.

- Vi vil ikke have, at nyhedsmedier verden over nu siger, at vi fester i Sankt Anton under pandemien. Det kan vi ikke have, siger Helmut Mall.

Han oplyser, at nogle udlændinge er lovligt i byen for at kunne arbejde som skiinstruktører, når skisæsonen begynder. Men de kom i november eller december og afventer situationen.

De, der kommer nu, er ikke velkomne, lyder det.

/ritzau/