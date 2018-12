Dansk firma sørger for strøm til drivhussatellit, der skal vise, om man kan dyrke tomater på Månen og Mars.

En satellit med en danskudviklet strømforsyning er mandag aften sendt i kredsløb om Jorden.

Opsendelsen forløb efter planen, oplyser afdelingschef Kim Plauborg fra virksomheden Terma.

- Det er en af de mere særprægede opgaver, vi har været med til, siger han.

Opgaven er at finde ud af, om man kan dyrke tomatplanter på Månen og på Mars.

Om bord er et drivhus med kunstig jord, tomatplanter og gødning i form af kunstig urin.

- Satellitten kan rotere om sin egen akse og derved skaber den et kunstigt tyngdefelt, der svarer til tyngdekraften på Månen og på Mars, forklarer Kim Plauborg.

Termas strømforsyning skal sørge for energien til at holde eksperimentet kørende.

Den skal trække strøm ud af satellittens solceller, og så skal den oplade et batteri, så der også er strøm, når satellitten er uden for sollysets rækkevidde.

Kameraer i drivhuset overvåger nøje, hvordan tomatplanterne udvikler sig.

Det har ifølge afdelingschefen været en opgave, der skiller sig lidt ud fra andre opgaver, den østjyske virksomhed har udført.

- Vi har været med til mere avancerede missioner, men den her skiller sig ud, fordi det er så håndgribeligt, siger han.

- Hvis man ultimativt vil en tur til Mars, så bliver det en lang rejse. Så hvis man kunne dyrke friske grøntsager undervejs, vil det være helt perfekt, siger han.

Når eksperimentet er slut, vil det stå klart, hvordan tomatplanten udvikler sig under forhold svarende til forholdene på Månen og på Mars.

Man skal dog ikke stikke næsen op efter, at eventuelle rumtomater kommer tilbage til Jorden for at blive solgt til højestbydende.

- Når missionen slutter, vil satellitten brænde op. Så vi får ikke et udbytte af den eventuelle høst, siger Kim Plauborg.

Satellitten med drivhuset vejer i alt cirka 250 kilo. Strømforsyningen vejer dog blot nogle få kilo, oplyser Kim Plauborg.

/ritzau/