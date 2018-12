»Se mor!« lyder det begejstret fra en lille pige med det blonde hår i en hestehale, mens hun peger på et hus med kulørte lys og nisser.

Dekorationen, som hun og hendes familie er taget på udflugt for at beundre, er hverken stillet op i Den Gamle By eller Tivoli, men på en helt almindelig dansk villavej.

Hvert år i december valfarter tusindvis af mennesker til Hinnerup lidt nordvest for Aarhus for at se Danmarks mest julepyntede villavej.

Det begyndte med et par enkelte lyskæder for mere end 20 år siden, men i dag er Fredensgade i den lille østjyske stationsby blevet et mekka for juleentusiaster og et tilløbsstykke for familier på juletur. For den lille vej er nok Danmarks mest julede.

Hvert år i december pakker vejens godt 20 matrikler deres huse ind i lyskæder, lysende nisser, julemænd og farvestrålende rensdyr.

Og det trækker besøgende til fra hele Jylland - ja i weekenderne kommer folk kørende fra både Fyn og Sjælland for at se udsmykningerne.

Fredag aften kulminerede flere måneders forberedelse, da julepynten i Fredensgade blev tændt for første gang. Og traditionen tro blev det en begivenhed, der trak flere hundrede mennesker til.

»Jeg aner ikke, hvor mange der kom forbi i går (fredag, red.), men der var mange,« siger Peter Schmidt, der bor i Fredensgade 26 og er en af dem, der har kældre og loftrum fyldt med figurer, lyskæder og guirlander, som kommer frem en gang om året til glæde for gæster fra nær og fjern.

Sådan så Fredensgade i Hinnerup ud i 2013, da B.T. var forbi. Foto: Axel Schütt Vis mere Sådan så Fredensgade i Hinnerup ud i 2013, da B.T. var forbi. Foto: Axel Schütt

I løbet af december, især i weekenderne, kan der godt være lidt trængsel med biler og busser i gaden, men fredag, da lysene blev tændt, blev vejen spærret af, så Hinnerup Garden kunne trække op uden at blive generet af trafikken.

Juletraditionen i Fredensgade har gennem årene ført beboerne tættere sammen og givet grobund for både en sommerfest og en julefrokost for gadens kvinder.

I fredags efter tændingen samledes naboerne sig i en garage på vejen til gløgg og æbleskiver, men de slår ikke boder op og sælger til de forbipasserende. Og det er helt bevidst.

»Vi gør meget ud af, at det ikke bliver for kommercielt,« siger Peter Schmidt og forklarer:

»Vi vil gerne have, at folk skal kunne komme herned og se på lysene uden at skulle forholde sig til at købe noget,« siger han.

Heldigvis kan meget af pynten genbruges år efter år, men lidt nyt skal der til.

Forberedelserne begynder allerede efter sommerferien, hvor beboerne kigger katalogerne igennem for at se, om der er noget nyt. Og det er altså ikke de almindelige fra Silvan og Harald Nyborg, som vi andre får i postkassen.

»Vi har kontakt til en grossist, som sender sit eget katalog, og så laver vi en samlet bestilling. På et tidspunkt kommer han så med en lastbil med en europapalle med det, vi har bestilt.«

Og hvis du lige nu sidder og tænker, at elregningen i Hinnerup må løbe løbsk i december, så er det faktisk slet ikke så slemt.

»Før i tiden brugte vi glødepærer, og så var det lidt halv-heftigt, men med de nye LED-lys er det næsten ikke noget, der kan mærkes,« beroliger Peter Schmidt.