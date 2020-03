Aarhus Universitetshospital laver ny facilitet, hvor personer kan testes for corona, mens de sidder i bilen.

Aarhus Universitetshospital etablerer nu en drive-in facilitet, hvor personer, som mistænkes for at være smittet med coronavirus, kan blive testet.

Det oplyser pressechef Lars Elgård Pedersen.

Det foregår ved, at personer, der har symptomer på coronavirus, og som er blevet henvist af deres egen læge, kører til sygehuset.

Mens de holder i deres bil, vil de blive testet via et skrab fra halsen.

- Vi kan teste flere på den måde, fordi der ikke skal gøres rent efter hver patient, siger pressechefen.

Samtidig vil det minimere risikoen for, at andre personer bliver smittet, forklarer han.

Sygehuset vil opstille et telt, hvor patienterne kører hen i deres biler. Her vil personale stå klar til at kunne udføre testen.

Pressechefen understreger, at det kun vil være personer, der i forvejen er henvist af deres læge, som kan testes.

Det er altså ikke en åben facilitet, som enhver kan benytte.

I flere andre lande, blandt andet Sydkorea, er der set lignende tiltag.

Men initiativet på Aarhus Universitetshospital er så vidt vides det første af slagsen i Danmark.

Initiativet kommer, efter at der nu er påvist coronasmitte hos 20 personer, herunder en person på Færøerne.

Flere end 600 personer er landet over blevet tjekket for coronasmitte.

Myndighederne forventer flere smittede herhjemme og har bedt landets fem regioner melde ind med bud på, hvordan man kan øge kapaciteten til at teste for smitten.

/ritzau/