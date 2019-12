Den østjyske by Hadsten har natten til lørdag været udsat for hærværk af en grad, man nærmest kan kalde for en ‘julehadforbrydelse’.

Det stod klart, da midtbyens erhvervsdrivende vågnede op til ødelagte juledekorationer i gågaden.

Episoden blev beskrevet i lørdags i Århus Stiftstidende, der talte med blomsterhandleren Lars Simonsen. Tirsdag fortæller 51-årige Lars Simonsen, at det ikke bliver muligt at få sat nye julelys op inden jul.

»Lørdag morgen, da vi kommer, finder vi ud af, at rigtig, rigtig meget af vores juleudsmykning i byen er blevet ødelagt i løbet af natten. Simpelthen revet i stykker,« siger Lars Simonsen til B.T. og fortsætter:

»Min butik blev fuldstændig rippet for al belysning, og jeg er en af dem, der har rigtig meget lys på min virksomhed. Faktisk helt oppe i tredje sals højde, og det var spoleret fuldstændigt. Det var rykket i stumper og stykker.«

For Lars Simonsens blomsterforretning beløb skaderne sig på ca. 10.000 kr. Efter at have talt med de øvrige butiksbestyrere, mener han, at skaderne samlet set løber op i mellem 50.000 kr. og 75.000 kr.

For at dække udgifterne til ny julebelysning er de berørte virksomheder gået sammen om at sælge julekalendere.

»Det er jo ikke kun mit lys, det er borgernes lys, det er gået ud over. Julehyggen fik skisme lige en kant nedad. Til gengæld fik den en på sammenholdsbarometeret efterfølgende, fordi der var så mange, der gjorde det klart, at det var for dårligt,« siger han.

Byens juletræ blev også forsøgt brændt af natten til lørdag. Privatfoto.

Lars Simonsen og de øvrige butiksejere besluttede at melde episoden til politiet, som i øjeblikket arbejder på at finde frem til gerningsmanden.

Foruden ødelagt julebelysning forsøgte gerningsmanden at sætte ild til midtbyens juletræ - heldigvis uden held.

Det bliver ikke muligt at finde ny julebelysning inden jul, fortæller Lars Simonsen. Selv har han prøvet at redde, hvad reddes kan, men 12. december brændte den nordsjællandske fabrik, Sirius, der stod for at levere julebelysningen. Han nægter imidlertid at lade det gå ud over julestemningen, men næste år tager han sig muligvis sine forholdsregler, når han sætter julelyset op:

»Det kan da godt være, at jeg bliver en dum skid for at sige det rent ud. Det kan være, at det bliver smurt ind i nippelfedt og sprøjtet med ornespray, så man lugter som et dumt svin, når man kommer hjem - det vil jeg ikke benægte. Det kan være, at jeg sætter strøm til lortet også,« siger han og ler.