Der er endnu ikke muligt at forudsige, hvornår coronakrisen er slut. Det er man bevidst om hos Østjyllands Brandvæsen og har derfor lavet en langsigtet plan.

Det nytter ikke noget at tænke kortsigtet, mener beredskabsdirektør for Østjyllands Brandvæsen, Kasper Sønderdahl.

»Enhver kan se, at det er et længere forløb end de to uger, der blev meldt ud i første omgang,« siger han, da B.T. taler med ham.

Han henviser til den flere gange fremviste kurve, hvor man kan se, hvordan frygtscenariet for smitteudviklingen ser ud, og hvad man sigter efter. Den røde og den grønne kurve.

Her kan du se kurven, som Kasper Sønderdahl taler om. I Danmark sigter man efter den grønne. Foto: Sundheds- og ældreministeriet Vis mere Her kan du se kurven, som Kasper Sønderdahl taler om. I Danmark sigter man efter den grønne. Foto: Sundheds- og ældreministeriet

Og som du kan se på billedet, så strækker den grønne løsning sig over længere tid.

Hos Østjyllands Brandvæsen koordinerer man den kommunale krisestyring på tværs af Aarhus, Odder, Skanderborg og Samsø.

»Det, der er vigtigt, er, at vores opgave er at betrygge folk i, at kommunerne er klar til at hjælp - også på lang sigt,« siger Kasper Sønderdahl.

Skal man være det, så kræver det en plan der ikke blot ser et par uger frem. Den skal dække over flere måneder.

»Vi har en stor forpligtigelse, som vi har på sinde at udfylde« uddyber han.

Derfor mener han ikke, at man bør tænke andet end langt ud i fremtiden.

»Man kan jo ikke gøre det kortere - hele fidusen er, at vi skal bryde smittekæden, og blive syge forskudt af hinanden.

Han understreger dog, at han ikke tager beslutninger for regeringen. Derfor kan han selvfølgelig ikke forudsige om for eksempel påbuddet om, at man ikke må samles mange mennesker, vil strække sig ovre mere end to uger eller ej.