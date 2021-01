Østjyllands Politi opfordrer dog alle til at sprede sig ud, så man undgår smittespredning med covid-19.

Moesgaard Museum i Højbjerg ved Aarhus er ligesom alle andre indendørs kulturelle attraktioner på nuværende tidspunkt lukket ned på grund af covid-19.

Det kunne dog ikke ses lørdag.

Området ovenpå på musset var nemlig fyldt med børn, forældre og kælke i hele farvepaletten. Og det fik flere bekymrede borgere til at henvende sig til Østjyllands Politi, da de mente, at forsamlingsforbuddet på fem personer var overtrådt.

Politiet har derfor flere gange lørdag været forbi museet, hvor de også oplevede, at der var mange, som benyttede sig af kælkebakken på taget af musset. De vurderede dog ikke, at forsamlingsforbuddet var overtrådt.

- Folk havde faktisk været rigtig rigtig fine til at sprede sig ud, og der var ikke større forsamlinger som sådan, siger politiinspektør hos Østjyllands Politi, Brian Voss Olsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet påpeger dog, at det lige nu handler om at undgå smittespredning med covid-19, og derfor er opfordringen klar:

- Det vi opfordrer befolkningen til, det er, at sørge for at sprede sig ud og måske finde andre steder at anvende en kælk, siger politiinspektøren.