Der måtte en større indsats til for at redde en østersfisker, der var blevet fanget i kviksand mellem Esbjerg og Fanø i det vestjyske.

»Vi fik alarmen klokken 13.04, og der var redningsfolk fremme cirka ti minutter senere. Manden var fanget i kviksand til midt på brystet og kunne ikke komme fri,« fortæller Niels Holm, indsatsleder ved Sydvestjysk Brandvæsen.

Det skriver jv.dk.

Såvel en helikopter som redningspersonale deltog i redningsaktionen - og både helikopter og personalet hjalp til for at få manden op af kviksandet.

Og ifølge Niels Holm så var manden meget heldig med at slippe med livet i behold. Blot få minutter mere, og han havde været druknet, lyder vurderingen.

Efterfølgende blev manden undersøgt at ambulancepersonale på stedet. Efterfølgende var han fri til at forlade stedet uden skader.

Selvom manden, der er en dansk mand mellem 60 og 70 år, slap uskadt, så fortæller Niels Holm til jv.dk, at man skal udvise respekt for netop det område, hvor manden og to venner færdedes i.