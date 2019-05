»Én ting kan jeg sige, og det er, at da jeg læste den i går, fik jeg tårer i øjnene.«

Sådan siger Armando Di Raffaele, køkkenchef og ejer af den italienske restaurant L'Imperatore, der torsdag fik sig en ordentlig overhaling af madanmelder Lærke Kløvedal.

I en anmeldelse i Politiken giver hun Østerbro-restauranten et enkelt hjerte og kalder den blandt andet for 'den ringeste, hun nogensinde har besøgt' samt 'en turistfælde af værste slags'.

»Jeg fik det virkelig dårligt og blev meget ked af det, men efter at have kigget indad, talt med mit personale og læst anmeldelsen i gennem flere gange, må jeg konstatere, at det er en usaglig anmeldelse, og at Lærke - efter min mening - ikke har forstand på det sicilianske køkken,« siger køkkenchefen og fortsætter:

»Jeg er sikker på, at hun er en dygtig journalist, men at hun mener, det er den ringeste restaurant, hun har besøgt, er ikke en saglig anmeldelse. Det virker mere som om, at hun har villet fremme sin personlige mening og holdning, for der er i mine øjne ikke noget fagligt eller professionelt i den her anmeldelse.«

Lærke Kløvedal retter blandt andet kritik mod skaldyrsretten Piatto Royale til den nette pris af 699 danske kroner. Ifølge hende var skaldyrene 'lunkne', 'slatne' og direkte 'uappetitlige', mens hummeren, tigerrejerne og østersene bestemt heller ikke imponerede hende:

'Hummeren var trevlet og tør, tigerrejerne lå i en glasskål med en større mængde uklar, grumset væske, muslingerne var tørre, og krabberne decideret smattede.' skriver hun i sin anmeldelse.

Den kritik er køkkenchef Armando Di Raffaele bestemt ikke enig i.

'Vamle' kammuslinger

»Vi handler og køber kun levende skaldyr, som vi tilbereder dagligt. Jeg skal ikke kunne sige, om der er sket en tilberedningsfejl, for jeg var der ikke på dagen, men vores råvarer er altid 100 procent friske.«

I anmeldelsen nævner Lærke Kløvedal også, at den eneste af de otte serverede retter, som var spiselig, var muslingesuppen. Hun kritiserer f.eks. art tempuraen for at være 'tyk i dejen', kammuslingerne for at være 'vamle' og lammekronen for at være 'grå og tør'.

»Vi er selvfølgelig meget kede af, at Lærke har haft denne dårlige oplevelse hos. Vi forsøger vores bedste på at værne om vores gæster og sørge for, at de har en rigtig god oplevelse,« siger Armando Di Raffaele og fortsætter:

»Når det er sagt, så vil jeg gerne pointere, at jeg er dybt uenig i hendes syn på maden. Jeg er kok og nærmest født og opvokset over gryderne i Sicilien, og jeg står ved, hvad jeg laver. Jeg nægter at tro, at man kan have så dårlig en oplevelse i min restaurant og heldigvis har vi en masse gæster, der elsker vores mad, og som vi hver dag kæmper for at give den bedste oplevelse.«

'Politiken betalte regningen...'

Til slut i sin barske anmeldelse skriver Lærke Kløvedal følgende:

'Forstå mig ret, der kan siges flere gode ting om denne aften, og jeg vil fremhæve de to væsentligste: Vi blev ikke syge. Og Politiken betalte regningen. Læg retfærdigvis hertil en rigtig god muslingesuppe. Men noget skal der vel også til for ikke at lande på 0 hjerter.'

Til kritikken siger Armando Di Raffaele følgende:

»Vi lytter normalt altid til kritik, men det kræver, at den er konstruktiv, så den her anmeldelse vil ikke få mig til at ændre noget i mit køkken, men det er klart, at den gør mig ked af det. Vores restaurant er en familierestaurant, og vi har lagt vores i sjæle i den og lagt timevis af arbejde i den, så det er hårdt, at der er en, der har brug for at forsøge at ødelægge ens forretning. Det er den, vi lever af,« siger køkkenchefen.