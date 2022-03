Flere danske og udenlandske selskaber har stået i kø for at forhindre russerne i at drage nytte af deres produkter grundet krigen mellem Ukraine og Rusland.

Samtidig har det danske energiselskab Ørsted været noget tøvende med at skære forbindelsen til Rusland, hvilket har skabt en del utilfredshed på selskabets Instagram- og Facebook-profiler med kommentarer som:

'I skulle skamme jer, stop med at støtte Putins krigsmaskine'

'Hyklere, I tænker bare på penge'

'Der er krig, Ørsted! Skrot den aftale!'

Og mange flere.

Ørsted forsyner danskerne med naturgas fra blandt andet Gazprom, der er ejet af den russiske stat. En aftale, der er bindende frem til 2030.

Først lød det, at selskabet ikke havde mulighed for at opsige kontrakten, og det er stadig forklaringen. Derfor har Ørsted haft fokus på, hvad der sker, når kontrakten udløber.

»I henhold til Ørsteds strategi vil Ørsted ikke forlænge aftalen, når den udløber,« udtalte administrerende direktør, Mads Nipper, til Berlingske 28. februar.

Og mandag blev det endeligt meldt ud, at selskabet ikke ønsker at forlænge gasaftalen med Rusland, når den udløber engang.

Synes du, at Ørsted er for sent på den med at ville droppe samarbejdet med Gazprom?

»Ørsted har en langsigtet gaskøbsaftale med mindsteaftageforpligtelser, en såkaldt "take-or-pay"-gaskøbsaftale, med Gazprom Export,« står der i en pressemeddelelse.

»Kontrakten blev indgået i 2006 og udløber efter dens bestemmelser i 2030. Kontrakten kan ikke opsiges på nuværende tidspunkt.«

Desuden tilføjer selskabet, at det fordømmer den russiske invasion af Ukraine.