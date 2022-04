»Vi kunne ikke behandle din seneste regning. Hvis du annullerer, vil du ikke kunne købe, før dette faktureringsproblem er løst.«

Hvis disse ord er tikket ind i din indbakke fra en afsender, der til forveksling ligner Ørsted, gælder det om at være ekstra vågen.

Lige nu er der nemlig en bølge af fupmails og falske sms'er i omløb, hvor svindlere forsøger at narre Ørsted-kunder til at udlevere deres oplysninger – og i sidste ende deres penge. Det oplyser Ørsted på deres hjemmeside.

Har du modtaget sådan en mail? Så gælder det om at være ekstra opmærksom. Foto: Ørsted Vis mere Har du modtaget sådan en mail? Så gælder det om at være ekstra opmærksom. Foto: Ørsted

Svindlerne forsøger at lokke kunderne ved at skrive, at man har penge til gode hos selskabet, eller at den seneste regning ikke er blevet betalt. Derfor opfordrer de til, at modtageren skal indtaste sine bankoplysninger gennem et link, således problemet kan blive løst.

Men selvom ordlyden kan virke oprigtig, og mailen kan synes troværdig, er det vigtigt, at man ikke lader sig rive med af narrestregerne, lyder det fra Ørsted.

For det første vil selskabet nemlig aldrig anmode om refusion af penge, og de vil heller ikke kontakte deres kunder via en sms.

»Tryk ikke på links eller afgiv personlige oplysninger. Er du alligevel kommet til at afgive oplysninger, skal du kontakte dit pengeinstitut hurtigst muligt,« lyder det.

3 gode råd til at undgå phishing Undersøg afsenderens mailadresse grundigt

Forhold dig altid kritisk til de mails, sms’er og beskeder, som spørger efter følsomme oplysninger som kreditkortoplysninger,

Giv aldrig følsomme oplysninger i en mail, sms eller på sociale medier – dét at udlevere personlige oplysninger online er som at give dem til en fremmed på gaden.



Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Det er da heller ikke første gang, at Ørsted advarer mod denne type svindel.

Tilbage i oktober 2021 gjorde et lignende fupnummer sig nemlig gældende, og her lød meldingen, at det efterhånden var et kendt fænomen.

Er man i tvivl om, om man er blevet udsat for svindel, oplyser selskabet desuden, at man altid kan kontakte deres kundeservice på 99 55 35 00.