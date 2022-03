En regulær ørnekrig har åbenbart udspillet sig i Nordjylland.

Efter at have været i kamp med to vilde havørne er havørnen Vikna på 26 år stukket af fra Ørnereservatet på Skagensvej, skriver nordjyske.

Ifølge Ørnereservatets indehaver var det under træningen med Vikna, at de to meget nærgående havørne kom alt for tæt på den tamme ørn.

Og så startede ørnekampen.

»Jeg tror, at han blev meget overrumplet af situationen, men han ville selvfølgelig forsvare sit territorie, så det endte i luftkamp mellem fuglene,« Peter Wenzel, der er indehaver af Ørnereservatet, til nordjyske.

Kampen resulterede i, at Vikna fløj mod Jerup-området, der ligger sydøst for Ørnereservatet tæt på Kattegat. Omvendt fløj de andre ørne mod nord i retning mod Skagen.

Peter Wenzel forklarer, at en havørn normalt ikke flyver mere end 20 kilometer væk fra dens normale territorie. Så han tror, at den sidder i en skov i området og pendler frem og tilbage mellem nogle træer.

»Man skal overhovedet ikke være bange for ham, men han vil nok være meget nysgerrig på, hvad der foregår omkring ham,« siger Peter Wenzel til mediet.