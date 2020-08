En elev på Ørestad Gymnasium i København er blevet testet positiv for coronavirus. Hele elevens klasse er nu sendt hjem.

Det fortæller rektor på Ørestad Gymnasium, Mads Skrubbeltrang, til B.T.

»Det er rigtigt, vi har en elev, som er blevet smittet med coronavirus. Eleven blev testet før skolestart og fik svar på første skoledag. Hele klassen er derfor blevet sendt hjem og er blevet bedt om at blive testet. Det samme er de personer, som eleven ellers har været tæt på,« siger Mads Skrubbeltrang.

Han fortæller, at man på Ørestad Gymnasium har en række tiltag for at forhindre smitte med coronavirus på skolen, hvor lige under 1200 elever normalt har deres daglige gang.

»Eleverne er opdelt i zoner, og vi har reduceret antallet af elever i bygningen ved at skrue op for den virtuelle undervisning og ekskursioner. Samtidig benytter vi os af daglige kald over højtaleren, hvor vi minder eleverne om, at de skal huske at holde afstand og spritte hænder,« siger Mads Skrubbeltrang, der også fortæller, at eleverne har egen kuglepen, håndsprit og headset.

Ørestad Gymnasium er langt fra det første herhjemme, som har måttet sende elever hjem efter konstatering af smitte.

Det er blandt andet sket på Rybners Tekniske Gymnasium i Esbjerg, Roskilde Katedralskole i Roskilde og Tornbjerg Gymnasium i Odense.

Mads Skrubbeltrang erkender da også, at der er tale om en stor opgave, når man skal åbne et gymnasium og samtidig undgå, at elever stimler for tæt sammen.

Elever stimler sammen på den centrale trappe i Ørestad Gymnasium. Foto: Privatfoto

»Det er vigtigt, at man kan få skabt et sammenhold og sammentømre en klasse. Og heldigvis kan klasserne godt være sammen, selvom vi ikke kan holde fester og caféer. Derfor skal eleverne være sociale på en anden måde end normalt. Og vi sørger for komme meget ud - vi bruger København mere aktivt end før,« siger han.

En anden udfordring, man står med på netop Ørestad Gymnasium, er opbygningen. En central trappe i bygningen, der giver adgang til gymnasiets forskellige dele, har vakt bekymring, da mange elever er stimlet sammen.

På gymnasiet er man klar over problematikken og arbejder aktivt på at løse det.

»Trappen er et naturligt samlingspunkt, men vi tager hånd om, at eleverne ikke må stimle sammen på den. Vi en medarbejder der om morgenen står ved trappen og gør opmærksom på, at der skal vaskes hænder, afsprittes og holdes afstand. Samtidig gør vi opmærksom på det via de alle-kald vi har,« siger han.