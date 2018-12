Snyd med ønskesedler resulterede umiddelbart i, at ressourcesvage børn fra området omkring Nykøbing Mors ikke får de julegaver, som de har modtaget de seneste år.

Men nu er der fundet en løsning på problemet, så butikken 'NIF-NIF' alligevel kan dele pakker ud til de børn, der er værdigt trængende.

»Det er jeg virkelig glad for,« lyder det fra initiativtager til det velgørende formål, Mie Skjold.

Mie Skjold har de forgangne år stået for et ønsketræ, der i sidste ende har betydet glædelige juleoverraskelser til børn.

Konceptet fungerer ved, at Mie Skjold hvert år afleverer ønskesedler til kirkekontoret, som derefter uddeler dem til de personer, der henvender sig.

Når ønskesedler returneres med et ønske på, hænges de lamineret op på ønsketræet foran butikken centralt i Nykøbing Mors.

Herefter kan frivillige tage ønskesedlerne af træet, læse ønsket og finde og købe den rigtige gave i en af byens butikker.

Når pakken indleveres til ‘NIF NIF,’ sørger Mie Skjold for, at den finder vej til det rigtige barn.



Men fotokopierede ønskesedler betyder, at omkring dobbelt så mange som sædvanligt, afgav ønsker.

Hvem er de værdigt trængende, og hvem er snydepelse?

En del af de ønsker, der var indsendt, var kommet fra finere og dyrere adresser i byen.

Da Mie Skjold ikke vil vurdere, hvem der er berettiget til gaver, valgte hun at droppe ønsketræet.

»Jeg er alene i det her og kan ikke opstille kriterier for, hvem der skal have, og hvem der ikke skal have. Også selvom det i nogle tilfælde har været åbenlyst, at de bor på fine adresser,« siger hun.

Men provsten på Morsø, Mette Moesgaard Jørgensen, har kontaktet Mie Skjold for at hjælpe.

Hun vil nu sammenholde de personer, der har afgivet ønsker, med de personer, der modtager kirkens ‘Skjult nød.’

På den måde håber begge, at de fleste af de berettigede børn får deres gaver.

Sidste år fik 35 børn gaver som følge af ønsketræet.

Gaverne har en værdi på op til 200 kroner.