B.T. har fredag bragt flere artikler om en årelang tvillinge-fejde mellem to anerkendte ølbryggere.

Nærmere bestemt Jeppe Jarnit Bjergsø, som ejer øl-mærket Evil Twin, og Mikkel Borg Bjergsø, som er manden bag øl-imperiet Mikkeller.

Fejden er blusset op på det seneste, hvor Jeppe Jarnit Bjergsø har sendt en række beskyldninger og hård kritik i retningen af sin bror.

Han beskylder blandt andet Mikkel Borg Bjergsø for at være en kommerciel gigant, der gør, hvad han vil. Og så beskylder han ham for at have solgt ud og mistet anerkendelse blandt ølentusiaster.

Mikkel Borg Bjergsø afviser fuldstændig kritikken og kalder den for en række 'usande og udokumenterede påstande'.

Og nu har Mikkel Borg Bjergsø så skrevet et langt opslag på sin Facebook-profil, hvor han beder sin bror lægge låg på fejden og stoppe beskyldningerne. En del af opslaget, der er skrevet på engelsk, lyder således:

'Vi har nået et punkt, hvor 'fejden' eller 'konflikten' mellem min tvillingebror, Jeppe, og jeg er blevet uacceptabel.'

Herefter forklarer han, at ikke ønsker at være en del af denne tvillinge-fejde. En fejde, der burde være overflødig, da både han og Jeppe Jarnit Bjergsø har succes med det, de laver. Også selvom de griber visse ting an på forskellige måder.

Herefter retter han en direkte appel:

'Jeppe: Vær sød ikke at følge med i hvert et lille skridt, som jeg og Mikkeller tager, og stop med at gøre det til noget negativt. Når jeg får en ny investor, åbner en kinesisk restaurant i København, brygger en øl med mit barndomsidol eller taler om mit firma og brand i interviews. Jeg gør det, fordi jeg elsker det, jeg gør, og fordi jeg er stolt af det. Jeg gør det ikke for at skade dig eller nogen anden.'

Jeppe Jarnit Bjergsø siger til B.T., at han ikke har mulighed for at læse opslaget og dermed kommentere på detaljer, da han er blokeret på sin tvillingebrors profil.

'Men det er jo en klassisk Mikkel. Han forsøger at se så godt ud som muligt selv i alle tænkelige situationer og få sympati. Det er hans måde at gøre tingene på. Og så er der sikkert masser af folk, der klapper ham på ryggen inde på Facebook,' lyder vurderingen dog fra Jeppe Jarnit Bjergsø.