Privatøkonomi, og især dårlig økonomi, er et tabu blandt unge. Det viser en ny undersøgelse.

Hellere gå i minus end at være uden for fællesskabet. Det er 22-årige Jeppe Gregersens ord. Han tilhører en stor gruppe unge, der synes, at privatøkonomi er et tabubelagt emne.

»For et år siden talte mine tre kammerater og jeg om at tage på skiferie. Men så kom snakken om tilvalg i forhold til hotel osv., og der gik det op for mig, at jeg ikke kunne være på samme niveau som mine venner. Derfor var jeg nødsaget til at blive hjemme,« fortæller Jeppe, der husker, at han sad med en følelse af ubehag og frygt for at blive udelukket af fællesskabet.

Ifølge ham er det 'ret spøjst', at emnet 'økonomi' kun er blevet nævnt en enkelt gang blandt de venner, som han har haft gennem syv år og ellers taler med alt om.

22-årige Jeppe Gregersen er en af dem, der synes, at privatøkonomi er et tabubelagt emne.

Økonomi kan altså blive 'elefanten i rummet' blandt gode venner.

»Vi har flere undersøgelser, der viser, at økonomi er et tabu blandt unge. 14 procent taler ikke om deres privatøkonomi, fordi de skammer sig over den. Og det fylder meget i sociale sammenhænge at skulle sige fra på grund af penge, fordi man automatisk også siger fra over for fællesskabet,« fortæller Frederik Giese, der er chef for projektet 'Plus på kontoen', som er et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden.

Følelsen af at være presset til at sige fra over for fællesskabet genkender Jeppe.

Samlet set oplever omkring hver niende i alderen 18-30 år at have problemer med at betale deres regninger, hvilket skaber bekymringer.

Og det er ikke uden grund, hvis du spørger Frederik Giese.

»Unges økonomi er påvirket af mange skift, såsom flytning, at gå fra SU til praktikant og til SU igen. Unge ændrer forbrugsmønstre flere gange, hvilket gør, at mange mister kontrollen med deres økonomi og ender i økonomiske udfordringer.«

Man føler sig lidt efterladt tilbage, fordi man ikke kan være en del af skiferie, drikke øl osv., fordi ens konto allerede er gået i minus

Dog er det ikke nemt at finde hjælp til disse udfordringer. For det viser sig, at 10 procent har stået i en situation, hvor de havde brug for hjælp eller vejledning til at håndtere økonomiske udfordringer eller problemer, uden at de kunne få eller finde det. Det viser en undersøgelse foretaget af Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden i 2021.

Og hjælp til netop økonomi kunne Jeppe godt have brugt.

»Jeg har spurgt min bankrådgiver om hjælp. Men der var ikke meget hjælp at hente, så nu har jeg faktisk skiftet bank. Jeg føler mig stadig på bar bund og har virkelig manglet, at nogen har taget kontakt til mig.«

Louise Skjødsholm, der er sociolog og specialkonsulent i finansielt forbrug hos Rådtilpenge.dk, mener, at det er centralt med flere tilbud til unge som Jeppe, der skal hjælpe dem med at få styr på deres økonomi.

»Det er vigtigt, at der bliver sat fokus på emnet, så de unge ved, at der er hjælp at hente – hvad enten det er hos forældrene, vennerne, i banken, på nettet eller på de sociale medier. Vi arbejder løbende på at udbrede kendskabet til vores kanal På Røven på Facebook og Instagram, hvor vi kommer med gode råd til unge om deres økonomi. Vi har netop lanceret podcasten 'Dumme Penge' for at bruge podcast som ny kanal til at nå de unge og tale med dem om deres økonomi. Og på vores site Rådtilpenge.dk har vi interaktive beregnere og 'how to'-videoer for at gøre det enkelt og lettere at komme i gang med at få en sund økonomi,« fortæller hun.

Hvis man har problemer med at betale sin gæld, lav indkomst og lavt rådighedsbeløb, kan man desuden søge hjælp i Forbrugerrådet Tænks økonomi- og gældsrådgivning ved at gå ind på www.gaeld.taenk.dk.