Endnu en gigantregning kan potentielt ramme danske skatteydere i forbindelse med etableringen af den kunstige halvø Lynetteholmen ud for Københavns Havn.

For at sikre vandgennemstrømningen kan der nemlig være brug for ekstra gravearbejde til en pris på mellem 400 og 500 millioner kroner.

Det skriver Politiken.

Ekstraregningen kan komme, hvis politikerne på Christiansborg og et flertal på Københavns Rådhus vælger at følge de anbefalinger, der fremgår af en rapport fra Dansk Hydraulisk Institut (DHI).

Rapporten er bestilt af transportminister Trine Bramsen (S), fordi der har været bekymring for, om byggeriet ville påvirke vandgennemstrømningen i Øresund og dermed havmiljøet.

Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig. Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet Vis mere Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig. Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet

Ifølge Politiken konkluderer den nye rapport, at det vil være mest oplagt at grave i et område mellem Amager og øen Saltholm. Her skal der graves et sted mellem 1,5 og 2 millioner kubikmeter havbund, hvis vandgennemstrømningen skal sikres. Det vil - ifølge et estimat fra det offentligt ejede udviklingsselskab By & Havn - altså koste helt op mod 500 mio. kroner.

Det er ikke første gang, at udgifterne til det skandaleramte kæmpeprojekt løber løbsk. B.T. har tidligere afdækket flere budgetoverskridelser.

I januar 2022 måtte By & Havn erkende, at budgettet på de to første faser af byggeriet på 2,5 mia. kroner ikke kunne holde.

Ud over problemer med stigende udgifter, så lider Lynetteholmen også under en enorm usikkerhed i forhold til finansieringen.

Det har hele tiden været planen, at Lynetteholmen og det tilhørende metrobyggeri skulle finansieres af salg af byggegrunde.

Men også finansieringsgrundlaget er ekstremt usikkert.

I første omgang har det været Transportministeriets vurdering, at salget af byggegrunde vil indbringe et sted mellem 8,6 og 39,8 milliarder kroner. Seneste estimat er, at salget vil indbringe 17,4 og 19 milliarder kroner.

Men hvis omkostningerne til det byggemodne Lynetteholmen skrider, renterne stiger lidt mere end forudsat, og ejendomsinvestorerne vil have et lidt større afkast end først antaget, så risikerer salget af byggegrunde at blive en underskudsforretning på over fem milliarder kroner.

Her er B.T.s historier om Lynetteholmen 31. august: B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden.

B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden. 9. oktober: B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod, hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale.

B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod, hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale. 13. november : Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod.

: Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod. 14. januar: Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam.

Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam. 19. januar: Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen hviler i sig selv. B.T. påpeger, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi.

Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen hviler i sig selv. B.T. påpeger, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi. 30. januar: Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet er blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet.

Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet er blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet. 5. februar: B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018.

B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018. 28. marts: B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt.

B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt. 12. maj: B.T. kan nu fortælle, at By & Havn foreslår, at slammen skal bruges sammen med jord til at lave selve den kunstige ø. Men det giver nye udfordringer.

Netop Lynetteholmens økonomi har tidligere givet anledning til en disputs mellem en B.T.-reporter og tidligere transportminister Benny Engelbrecht (S). Da han i selskab med Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen 17. januar tog første spadestik til Lynetteholmen, nægtede Benny Engelbrecht at lade sig interviewe af B.T.s udsendte journalist. I stedet insisterede han på, at B.T. skulle anerkende, at anlæggelsen af Lynetteholmen hviler økonomisk i sig selv.

»Jeg hører faktisk ikke, at du bekræfter, at Lynetteholmen hviler i sig selv. Kan du ikke lige bekræfte det, inden vi fortsætter det her interview?« lød det fra ministeren, og så sluttede interviewet med Benny Engelbrecht, før det var gået i gang.

Lynetteholmen har også været ramt af en miljøskandale, da det blev afsløret, at der blev dumpet slam fra byggeriet i Køge Bugt. En praksis, der nu er stoppet af et politisk flertal i Folketinget.