Indenfor den seneste måned har danskerne været ekstra flittige til at bruge penge. Og hvis den tendens fortsætter, kan vi se frem til et vaskeægte forbrugsbrag i efteråret.

Det skriver Finans.

Hen over sommeren er danskernes indlån i bankerne faldet betydeligt.

Men i perioden fra juli til august var der dog tale om et fald på over 16 milliarder kroner, og det er meget atypisk for perioden, vurderer cheføkonom.

»Det er bestemt ikke hverdagskost, at danskernes bankindestående falder så tydeligt hen over sommermånederne. I perioden 2015-2020 har der omvendt været en klar tendens til, at danskerne har øget deres bankindestående i særligt august,« skriver Tore Stramer, som er cheføkonom I Dansk Erhverv, i en kommentar til Finans.

Under coronakrisen steg danskernes indlån i bankerne i høj grad, hvilket for alvor viste sig i foråret, hvor det højeste niveau blev nået, idet indlånet blev målt til lidt over 1.051 milliarder kroner.

Men hvis man ser på de seneste tal, er det høje niveau for længst faldet igen, for i august lå indlånet nemlig på 1.027 milliarder kroner.

Tore Stramer, som er cheføkonom i Dansk Erhverv, mener, at det store fald skyldes, at danskerne nu har omsat deres store 'corona-opsparing' til øget forbrug. Og hvis den tendens fortsætter, påpeger han, at der med garanti vil ske et forbrugsbrag henover efteråret.

Det er der dog ikke enighed om, blandt landets økonomer.

Brian Friis Helmer, der er er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, mener nemlig modsat Tore Stramer, at der ikke er noget, som for alvor tyder på, at indlånet skal falde voldsomt lige foreløbigt.

Det begrunder han med, at det i øjeblikket går forrygende i dansk økonomi, idet ledigheden er lav, hvilket giver gode forudsætninger for, at indlånet vil stige.

I en kommentar til Finans, understreger han dog, at det forventede, stigende indlån vil ske i et betydeligt lavere tempo nu, end hvad man oplevede under coronakrisen, hvilket skyldes, at danskerne har vist, at de er villige til at øge forbruget.