Onsdag præsenterede finansminister Nicolai Wammen (S) den fjerde store hjælpepakke til dansk økonomi. Denne gang målrettet de mindre aktører i dansk erhvervsliv.

Her er særligt en ting bemærkelsesværdig ved den nyeste hjælpepakke - nemlig prisen.

Det fortæller cheføkonom i Danske Bank Las Olsen til Børsen.

»Det er nærmest helt vildt, at en dansk regering bare lige bruger 40 milliarder kroner uden nærmere udredning eller stor debat,« siger han.

Las Olsen påpeger også, at han har fuld forståelse for, at regeringen kommer med hjælpepakkerne for at hjælpe de danske virksomheder, og han slår fast, at det er vigtigt at håndsrækningen kommer hurtigt.

På pressemødet sagde Nicolai Wammen, at regeringen er parat til at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

Konkret foreslår regeringen et tilskud fra staten på op til 80 procent af de faste udgifter. Kompensationen er målrettet virksomheder med et omsætningsfald på mere end 40 procent.

De hidtidige hjælpepakker har haft en pris på godt fem milliarder kroner, så den nye hjælpepakke er langt mere omkostningstung. Om den dyre hjælpepakke siger Nicolai Wammen:

»Vi er heldigvis i den situation, at dansk økonomi er bundsolid. Det betyder, at vi kan tage de nødvendige beslutninger.«

Regeringen er også parat til at sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Ordningen gælder i tre måneder.

