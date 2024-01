Tirsdag faldt to danske børn, en fireårig pige og en seksårig dreng, ud af en stolelift i 10 meters højde i skisportsstedet Hemsedal i Norge.

Én kom kritisk til skade, mens den anden var lettere tilskadekommen.

At den ene, den fireårige pige, ikke kom lige så galt afsted, kan skyldes øjenvidner på stedet.

Det skriver norske Dagbladet og Hallingdølen.

»Nogen på bakken observerede, hvad der var ved at ske efter den første faldt ud af skiliften. De lagde derfor et sejl af en skijakke, som tog meget af faldet fra det sidste barn,« siger sektionsleder for efterforskning i Hallingdal politidistrikt, Bent Øye, til Hallingdølen.

Begge børn var ved bevidsthed, da de blev fløjet fra stedet med en lægehelikopter.

Tirsdag aften kunne B.T. oplyse, at den seksårige dreng var i bedring, men fortsat indlagt på hospitalet.

Og ifølge Dagbladet, bliver de to børn med høj sandsynlighed udskrevet fra hospitalet i dag.

Årsagen til ulykken skyldes ifølge Trond Egil Groth, indsatsleder ved politidistriktet Sør-Øst i det norske politi, ikke en fejl med skiliften.

»De (børnene, red.) er kommet dårligt på skiliften, og så er de faldet af. Der er ikke noget, der tyder på, at der er fejl ved liften,« udtalte han til ritzau tirsdag.