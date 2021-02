»Jeg går bare i min egen verden, og pludselig hopper en mand ind gennem porten til lageret og råber 'læg dig ned', mens han sigter på mig med en maskinpistol.«

Det fortæller et øjenvidne, som var til stede under en hidtil hemmeligholdt antiterroraktion i en lagerhal i Brøndby.

Indtil nu har det været fremme, at politiet og Politiets Efterretningstjeneste, PET, stormede, ransagede og foretog anholdelser på en række privatadresser i Holbæk og Gentofte den første weekend i februar.

Sidenhen har PET holdt efterforskningen hemmelig, og politiet vil hverken be- eller afkræfte, om der er foretaget anholdelser i Brøndby.

Men B.T. kan nu fortælle, at lagerhallen i Brøndby ligeledes var central i forbindelse med den omfattende terrorsag, hvor der er fundet bombeingredienser samt våben i Holbæk, og i alt 13 personer er varetægtsfængslet. De nægter sig alle skyldige.

Ved to-tiden natten til mandag 8. februar var omkring 25 mennesker på arbejde i lagerhallen, da den tavse arbejdsrytme pludselig blev afbrudt med et brag.

B.T. har talt med to øjenvidner, hvoraf den ene fortæller, at han var en af de første, som politiet fik øje på i hallen.

»Først tror jeg ikke på, at de er fra politiet, fordi de kommer i civil. De har Moncler-huer og Moncler-jakker på og halsedisser op over næsen,« siger manden, som B.T. kender identiteten på.

Jeg kigger længere frem, hvor der kommer en mand ind iført militærtøj og hjelm – og så kommer betjentene ellers bare ind én efter én. Øjenvidne

Øjenvidnet fortæller, at det tog noget tid, før det gik op for ham, hvad der egentlig var ved at udspille sig for øjnene af ham:

»Jeg bliver ved med at spørge, hvem de er, og så råber den ene: 'Læg dig ned, det er politiet.' Så tænkte jeg: 'Okay, det kan godt være'. Jeg kigger længere frem, hvor der kommer en mand ind iført militærtøj og hjelm – og så kommer betjentene ellers bare ind én efter én.«

De 25, der var på arbejde i lagerhallen, fik besked på at lægge sig ned på gulvet, mens politiet gik rundt imellem dem og bad dem vise ID.

Politiet var på jagt efter to mistænkte mænd. En 22-årig og en 31-årig, der begge har adresse i Gentofte.

Den 22-årige er i familie med fire andre anholdte i terrorsagen. Privatfoto Vis mere Den 22-årige er i familie med fire andre anholdte i terrorsagen. Privatfoto

B.T. har før afdækket, at en syrisk søskendeflok fra Gentofte er anholdt i sagen. Den 31-årige mand, som politiet ledte efter i Brøndby, er en del af søskendeflokken på fire, og den 22-årige er hans nevø. De er beskyttet af navneforbud.

»Den første, de anholder, er den 22-årige, som politiet giver strips på. Og da jeg ser det, tænker jeg: 'Hold da op, hvad har han lavet?' De er jo begge meget søde mennesker. Folk er lidt overraskede over, at det skete,« fortæller øjenvidnet.

Han har kendt onklen og nevøen i et par måneder, og det kommer bag på ham, at de skulle være involveret i en formodet terrorsag.

Efter en times tid på maven på det kolde gulv i lagerhallen fik de lov til at rejse sig, og det var først her, at øjenvidnet så, at den 31-årige onkel også var anholdt.

»Jeg kan se, at han står inde på kontoret med ansigtet mod væggen og to PET-folk ved siden af,« siger han.

Et andet øjenvidne fortæller, at han oplevede antiterroraktionen som at være med i en Hollywood-film. At de syv betjente, der havde maskinpistoler hængende i remme over deres skuldre, var meget målrettede.

»De vidste lige præcis, hvem de kom efter,« siger vidnet.

Han kender den 31-årige mistænkte og kan slet ikke forestille sig, at manden skulle være en del af en terrorcelle.

Jeg var sikker på, at politiet har fat i den forkerte Øjenvidne og ven til anholdt

»Jeg var sikker på, at politiet har fat i den forkerte. Ellers er jeg godt nok blevet taget bagi.«

De to anholdte havde hver deres bil parkeret foran hallen, som politiet også ransagede.

Virksomheden, der ejer lagerhallen, bekræfter over for B.T., at anholdelserne fandt sted.

Begge mænd er sammen med fire andre personer foreløbigt fængslet frem til 17. marts.

På tirsdag skal en anden gruppe på syv personer møde op i retten, hvor anklagemyndigheden vil anmode om at få forlænget deres fængsling.

B.T. har oprullet, hvordan de sigtede i terrorsagen har forbindelse til hinanden. Se det her.