»Pludselig begyndte toget at ryste for fuld skrue. Jeg så ud af vinduet, hvor gnister sprang op fra siderne af toget. Og så begyndte alle ruder at sprænge, mens glasskårene fløj ind på os, og loftpanelerne slog sig løs. Og så blev alt sort,« fortæller 19-årige Simon Voldsgaard Tøndering, som sad i en af de totalskadede vogne onsdag morgen til Politiken.

Lidt efter klokken 7.00 blev et DSB-lyntog på Storebæltsbroen med 131 passagerer ombord ramt af dele af taget fra et forbipasserende godstog.

Fyns Politi oplyser, at seks personer er omkommet i den voldsomme ulykke og 16 sårede.

Simon Voldsgaard Tøndering fortæller til Politiken, at tre af togets vogne blev ramt det, som senere er blevet bekræftet som dele fra en godsvogn.

Han sad selv i den midterste vogn, som blev mindst skadet i ulykken, og han er derfor ikke kommet til skade. I de to andre vogne stod det værre til.

Politiet efterforsker sagen

Politiet kan fire timer efter ulykken ikke sige noget om, hvordan ulykken skete, da de stadig efterforsker sagen.

Under et pressemøde fortalte politiet, at deres primære fokus lige nu er at hjælpe de tilskadekommende og togets øvrige passagerer.

Efter ulykken er der blevet oprettet et krisecenter i Nyborg, hvor involverede kan modtage hjælp.

'Politiet har oprettet et evakueringscenter i Nyborg for passagererne fra toget. Det er beliggende i Nyborg Idrætscenter, Storebæltsvej 13-14. Der vil ikke være adgang for pårørende. Der vil være et psyko-socialt beredskab til stede til at modtage og hjælpe passagerne,' skriver politiet i en pressemeddelelse.