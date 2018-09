Peter Jensen sad i toget ved Korsør, da hele Danmark fredag eftermiddag lukkede ned.

»Pludselig fik vi en besked over højtaleren om, at toget skulle holde stille, fordi der var noget politiarbejde i gang,« fortæller Peter Jensen til B.T.

Store dele af Danmarks transport er lukket ned lige nu. Storebæltsbroen, Øresundsbroen, toge og færger er lukket for trafik.

Storebæltsbroen og Øresundsbroen er spærret for al biltrafik i begge retninger.

Cars in queing after police action closes the OEresund Bridge near Copenhagen on Friday, September 28, 2018. Major police action is under way. Bridges and ferries to and from Zealand closed, according to Copenhagen Police on Twitter. (Photo: Nils Meilvang / Scanpix 2018) Foto: Nils Meilvang Vis mere Cars in queing after police action closes the OEresund Bridge near Copenhagen on Friday, September 28, 2018. Major police action is under way. Bridges and ferries to and from Zealand closed, according to Copenhagen Police on Twitter. (Photo: Nils Meilvang / Scanpix 2018) Foto: Nils Meilvang

Peter Jensen pendler normalt mellem Odense og Roskilde. Beskeden kom over højtaleren, lige inden toget nåede til Korsør Station.

Toget kørte ind på stationen, hvor det blev koblet sammen med et andet, som allerede holdt der.

»Vi kunne komme ud af toget og nyde det gode vejr, så der var egentlig ganske god stemning. Folk tog det meget oppefra og ned,« fortæller han.

Peter Jensen og hans medrejsende nåede at være på Korsør Station i omkring 20-30 minutter, før afgangsfløjet lød og toget kørte af sted igen.

Københavns Politi har skrevet på Twitter omkring klokken 15 fredag, at 'der bliver i øjeblikket gjort klar til, at Øresundsforbindelsen samt Københavns Hovedbanegård bliver genåbnet for trafik.'