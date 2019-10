Tre øjenvidner til angrebet i Halle fortæller, at angrebsmanden var svært bevæbnet og agerede professionelt.

I den østtyske by Halle så Max Privorotzki fra synagogens overvågningskamera en svært bevæbnet mand med stålhjelm og riffel skyde mod døren for at komme ind.

Manden, der stod på den anden side af døren, dræbte onsdag to personer og sårede yderligere to i byen.

Det lykkedes dog ikke for ham at trænge ind i synagogen, hvor mellem 70 og 80 mennesker var samlet i forbindelse med den jødiske forsoningsdag Yom Kippur.

- Manden så ud, som om han var fra specialstyrken. Men vores døre holdt stand, siger Max Privorotzki, der er formand for den jødiske menighed i Halle, ifølge AFP.

Efter manden havde forsøgt at trænge ind i synagogen, prøvede han at skyde porten til en jødisk kirkegård åben.

- Vi barrikaderede vores døre indefra og ventede på politiet. I mellemtiden fortsatte vi vores gudstjeneste, siger Max Privorotzki.

600 meter fra synagogen sad Conrad Roessler på en tyrkisk restaurant. Han så "en mand iført hjelm og militæruniform" smide en granat mod restauranten.

- Granaten ramte døren og eksploderede, siger Conrad Roessler ifølge AFP.

- (Gerningsmanden) skød mindst én gang mod stedet - manden bag mig må være død. Jeg gemte mig på toilettet og låste døren.

Restaurantens ejer, Rifat Tekin, så også manden, der gik til angreb i Halle. Han beskriver gerningsmanden som en kynisk professionel.

- Han var stille, stille som en professionel. Måske har han gjort det mange gange. Som mig, når jeg laver en kebab - han gjorde det som en professionel, siger Rifat Tekin ifølge AFP.

En person er efter angrebet anholdt. Politiet mener, at han har været alene om angrebet.

Kilder fortæller til det tyske nyhedsbureau dpa, at gerningsmanden er en 27-årig tysk mand med rødder i det ekstreme højrefløjsmiljø i Tyskland.

Gerningsmanden filmede sit angreb og livestreamede det på hjemmesiden Twitch.

/ritzau/AFP