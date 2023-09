Risikoen for ny spredning af fugleinfluenza vokser i de kommende måneder, når trækfuglene flyver sydpå.

Det er meldingen fra Dansk Ornitologisk Forening, DOF, der nu frygter, at sjældne fuglearter i Danmark kan uddø.

»Det er særligt rovternen, hættemågen, splitternen og riden – en mågeart – der er udsat« siger Knud Flensted, biolog i DOF, som understreger, at hættemågen er særligt usat.

Også mere almindelige fugle som gråænder og fasaner er i risiko for at dø i større antal, hvis smitten spreder sig.

Hovedparten af de trækfugle, der kommer til Danmark i disse måneder, kommer nord og øst fra, siger Knud Flensted: Sverige, Finland, Rusland og de baltiske lande.

»Det, at fuglene bevæger sig rundt, som de gør nu, øger risikoen for, at smitten spreder sig. Det er ligesom med mennesker og corona.«

Når fugleinfluenza tidligere har spredt sig i Danmark har store bestande af fjerkræ måttet aflives.

Ifølge Fødevarestyrelsen har fugleinfluenza en smitteprocent på op til 100 % hos fugle – virussen er med andre ord dødelig for fugle i næsten alle tilfælde.

Styrelsen skriver også, at fugleinfluenza normalt ikke smitter til mennesker, omend det er sket i sjældne tilfælde, hvor mennesker har været i direkte kontakt med smittede fugle.