En nyt, stort fund af tomme lattergas-flasker i Aarhus-området skaber bekymring hos forening.

For omfanget af gasflaskerne i det fri bliver større og større.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Det er foreningen 'En for holdet', der samler skrald i hele Aarhus, som på de første seks uger af det nye år allerede har fundet 500 tomme lattergasflasker.

Til sammenligning fandt man knap 1200 i alt sidste år.

»Det er et tegn på, at det ikke går væk. Det eksploderer nærmest. De mængder, vi finder, tyder på, at det er et forbrug, som man ikke længere kan styre. Altså en afhængighed, man ikke kan styre eller komme ud af,« siger Pernille Vendelboe, der er en del af foreningen, til mediet.

Bekymringen kommer især af, at man kan bruge lattergas som rusmiddel.

Rusen, man får af stoffet, er kortvarig – og farlig.

Ifølge Giftlinjen kan man ved indtaget af flere patroner øge risikoen for iltmangel, og ved et større forbrug kan man få varige skader på nervesystemet.

Det er bestemt ikke første gang, at man hører om fund af tomme lattergasflasker og patroner.

Og i 2022 var problemet så voldsomt, at Kredsløb, der håndterer affald i Aarhus Kommune, kom med en opfordring, fordi gasflaskerne ofte blev efterladt i skraldespande.

»Flasker fra lattergas skal afleveres som farligt affald på genbrugsstationen. De må endelig ikke puttes i skraldespanden. De blå beholdere er ikke farlige i sig selv, men de kan indeholde et stort tryk og rester af gas,« udtalte Hanne Tokkesdal, miljøleder hos Kredsløb, i den forbindelse.