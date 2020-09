En lagermedarbejder på Coops ferskvarelager i Brøndby modtog en mail fra sin chef, hvori han sendte et billede af en julemand, der får et blowjob af en blondine på knæ.

I mailen skrev han 'DET ER DA JULESLIK' og grinte i sit glasbur få meter væk, da han sendte den.

Det skriver Fagbladet 3F.

Sexchikanen fra transportchefen kom i halen på massiv mobning og chikane gennem flere år og bidrog til lagermedarbejderens totale sammenbrud. Hun fik diagnoserne depression og PTSD.

På kontoret sad også en speditør og kørselsplanlægger, der ifølge dokumenter fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Slagelse "inviterede hende hyppigt med på toilettet, hvilket hun afslog".

Det fremgår videre af dokumenterne, at speditøren på et tidspunkt udbrød: "Du ville se bedre ud med min pik i munden".

Hun mailede til ledelsen i april 2009, hvor problemerne startede. Sagen blev anmeldt af hendes egen læge til den daværende Arbejdsskadestyrelse som en arbejdsskade med diagnosen "psykisk belastningsreaktion forårsaget af mobning og sexchikane".

- Jeg havde svært ved at se folk i øjnene og snakke med dem og måtte sidde 10 minutter i bilen om morgenen, før jeg kunne tage mig sammen til at gå ind. Jeg er ikke sart, men mobningen slog mig helt ud, siger hun.

Efter flere års mobning og chikane brændte lagermedarbejderen sammen, og i 2013 måtte hun sygemelde sig. Arbejdsmedicinsk klinik vurderede, at belastningsreaktionen havde udviklet sig til depression. En speciallægeerklaring fra den 10. december 2013 konkluderer, at lagermedarbejderen også havde udviklet PTSD "der antages at være forårsaget af arbejdsmæssige belastninger".

Arbejdsmarkedets Erhverssikring vurderede dog, at lagermedarbejderen ikke kunne få erstatning.

Efter en sygemelding vendte hun tilbage på job i en ny stilling, hvor hun skulle sortere returemballage. Her fortsatte mobningen, indtil hun den 13. december 2017 blev ramt ramt af hjerneblødning og en blodprop i hjernen. Hun blev fyret i april 2018 på grund af for mange sygedage.

Fagbladet 3F har forelagt Coop kritikken og bedt om svar fra Coops nye koncerndirektør, Kræn Østergård Nielsen.

Svaret kommer på mail fra Nicolaj Boysen, der er direktør i Coop Logistik.

- Da sagen blev afvist af Arbejdsskadestyrelsen for syv år siden, har det ikke haft ansættelsesmæssige konsekvenser, skriver Niocolaj Boysen og fortsætter:

- Vi har i mange år haft en politik for mobning og sexchikane i Coop. Mobning og sexchikane er naturligvis helt uacceptabelt i alle dele af Coop, og vi mener bestemt ikke, at det er et generelt problem, hverken på lagre eller andre steder, skriver han.